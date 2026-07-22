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رئیس شورای اسلامی شهر تهران در اجلاس هفتاد و نهم مجمع مشورتی با رویکرد مدیریت شهری؛ خط مقدم خدمت، پشتوانه تابآوری ملی و شعار "شوراهای اسلامی؛ همافزایی برای شهرهای تابآور و ایران مقتدر" گفت:فرصت بیشتر داده شده به دوره فعلی شوراها فرصت خدمت بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران در اجلاس هفتاد و نهم مجمع مشورتی که امروز به صورت برخط و با حضور روسای شورای اسلامی شهرهای کرج، بوشهر، ارومیه، رشت، شیراز، بیرجند، همدان، قم، سنندج، زاهدان، اصفهان، قزوین، بندرعباس، یاسوج، اراک، شهرکرد، خرمآباد، یاسوج، زنجان، اهواز، یزد و ساری برگزار شد،گفت:مسئولیت ما امروز سنگینتر از همیشه است، و آن حفظ آرامش شهروندان و صیانت از امید مردم و اقتدار ایران عزیز است.
وی ادامه داد: مردم با ایستادگی خود بیش از پیش برای ایران عزت آفریدند؛ امروز اگر از تابآوری و مقاومت سخن میگوییم برای مردم مفهوم ترجمه شده نیست بلکه برگرفته از مکتب عاشوراست که در تمام میادین خدمت به مردم تجربه کردهایم.
چمران همچنین تصریح کرد: تابآوری یعنی مقاومت و امید و اینکه مردم احساس کنند مسئولان کنار آنها هستند؛ امروز مدیریت شهری در خط مقدم این مسئولیت قرار دارد و مسئول کیفیت زندگی و آرامش و امنیت روانی جامعه، حفظ سرمایه اجتماعی، توسعه حمل و نقل، توجه به محیط زیست، فناوری، اقتصاد شهری و استمرار زندگی در شرایط بحران است.
وی با بیان اینکه دشمن تصور میکرد میتواند با حملات خود این اقتدار را بشکند، گفت: دشمن فکر میکرد میتواند شکاف در جامعه و نفوذ خود را به واسطه جاسوسان که متاسفانه یکبار خود را نشان داد، عمیقتر کند و با تسخیر بخشی از خاک ما نظرات سوء خود را پیاده کند. مقاومت و ایستادگی مردم و توان نیروهای مسلح که با صلابت در برابر دشمن ایستادند و از همه مهمتر اتحاد ملی ما سبب شد که آمریکا و صهیونیستها به خواسته خود نرسند.
چمران با اشاره به اهمیت آمادگی و تابآوری مردم، گفت: روز اول انقلاب ما شعار دادیم " توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد". امروز هم که دشمن با وجود حملات خود و کمک از دیگران که کشورهای حامی به آن افتخار میکنند و در سند جنایتهای آنها به ثبت رسید؛ تابآوری و مقاومت مردم بسیار برای ما اهمیت دارد.
وی ادامه داد: مدیریت شهری تنها پل و خیابان نمیسازد بلکه پل اعتماد بین مردم و مسئولان میسازد. مدیریت شهری تنها ساختمان نمیسازد بلکه بنای رفیع وحدت، امید و انسجام میسازد و ستون پایداری ملی است و اگر شهر آرام و امیدوار باشد کشور نیز آرام خواهد بود. اگر شهر تاب آور باشد اقتدار ملی نیز تابآور خواهند بود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تابآوری باید در رفتار، مدیریت و تصمیمات ما سرلوحه کار باشد، تصریح کرد: امروز بحران با آژیر آغاز نمیشود بلکه ممکن است با یک حمله سایبری، زلزله، فرونشست، بحران اقتصادی و یا عملیات گسترده روانی آغاز شود. شهرهای آینده با دانش مدیریت هوشمند و اعتماد عمومی مدیریت خواهند شد و باید شهرها را برای بحرانهایی آماده کنیم که هنوز رخ نداده، اما دور از انتظار نیست.
وی با تاکید بر اینکه شهرها را باید از سالها قبل برای بحران آماده کرد، گفت: آموزش شهروندان، مقاومسازی زیرساختها و توسعه فناوریهای هوشمند و مدیریت شهری یکپارچه نیازمندیم و دستگاههای مسئول باید منظومهای هماهنگ تشکیل دهند. تعدد تصمیمگیران به اداره شهرها آسیب میزند و اگر میخواهیم در شرایط دشوار، مدیریت آسیب نبیند باید برای یکپارچگی و جایگاه شوراها تصمیم بگیریم.
چمران با بیان اینکه هر تجربه موفق در هر شهر میتواند گرهی از گرههای شهرهای دیگر بگشاید، خاطرنشان کرد: امروز همافزایی بین مدیریت شهری بین تمام شهرهای کشور یک ضرورت ملی است. ما باید در جامعه اعتماد ایجاد کنیم و اعتماد با شعار به دست نمیآید بلکه حاصل صداقت، پاکدستی، پاسخگویی، قانونمداری، عدالت و حضور میدانی بین مردم در خوشیها و مواقع بحرانی است.
هر شهر سنگر خدمت و هر شهروند سرمایه اقتدار ایران است
وی افزود: هر شهر سنگر خدمت و هر شهروند سرمایه اقتدار ایران است و اگر ایران مقتدر میخواهیم باید شهرهای تابآور بسازیم. ما همانند مردم کشور که بیش از ۱۰۰ شب در خیابانها فریاد حمایت از رهبری عزیز را سر دادند و نظیر آنها را نمییابیم، میایستیم. این پایداری بسیاری از نقشهها را نقش بر آب نکرد.
چمران یادآور شد: دشمن ضعیف نیست و قدرت دارد و خود را ابر قدرت روی زمین میداند؛ با اینکه ایران نیز میتواند خود را ابرقدرت بداند، اما به هرشکل دشمن زیرساختها و تاسیسات ما را هدف قرار داده، اما با این حال ما به شدت مقابل آن ایستادهایم. باید مقابل دشمن داخلی و خارجی به شدت و حدت بایستیم.
فرصت بیشتر داده شده به دوره فعلی شوراها فرصت خدمت بیشتر است نه دوره بلاتکلیفی
چمران با اشاره به توصیههای وزیر کشور در مورد انتخابات شوراها، گفت: دوستان گفتند در شرایط بلاتکلیفی قرار داریم، اما به نظر بنده اینگونه نیست؛ تا زمانی که مدیریت شهری فعلی برقرار است شوراها و شهرداریها وظیفه دارند به بهترین شکل خدمترسانی کنند و فرصت بیشتری به آنها داده شده تا خدمت بیشتری ارائه کنند.
وی افزود: پیشنهاد شده بود که انتخابات در نیمه دوم شهریور برگزار شود که با آغاز مجدد جنگ منتفی شد؛ در مورد برگزاری انتخابات در ۲۴ مهر نیز صحبت شده بود که بعید به نظر میرسد با توجه به شرایط کنونی امکانپذیر باشد. پیشنهاد بنده این است که توجهی به این مسائل نداشته باشیم و به خدمترسانی ادامه دهیم.
چمران گفت: وزارت کشور توصیه کرد که در طول این مدت شهردار عوض نشود؛ چراکه مشکلساز خواهد بود. در عموم شهرهای کشور به ویژه شهرهایی که حملات بیشتری به آنها صورت گرفت، شهرداریها نقطه تابآوری شهرها بودند و چهره جنگزدگی را از شهرها ربودند؛ بنابراین به هم ریختگی در چنین شرایطی صحیح نیست و به همین دلیل وزیر کشور در این خصوص به استانها نامه ارسال کرد.
چمران با بیان اینکه تعویض قانون شورای عالی استانها بسیار سخت است، گفت: شرایط مجلس به شکلی نیست که در این مورد تصمیم بگیرد. وزارت کشور و دولت میتوانند توصیه کنند، اما تنها مجلس میتواند قانونگذاری کند.
وی ادامه داد: این پیشنهاد مطرح شده بود که شوراها و شهرداریها کنار گذاشته شوند و وزارت کشور مدیریت شهرها را بر عهده بگیرد که خوشبختانه با شورای عالی امنیت ملی این موضوع منتفی شد و مدیریت شهری فعلی به کار خود ادامه داد. ما در این شرایط جنگی و بحرانی باید شهر را با تمام قدرت اداره کنیم.