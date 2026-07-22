به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتابک نادری در پی درگذشت امیر حجازی هنرمند شناخته شده تبریز، پیام تسلیتی صادر کرد. در بخشی از متن این پیام آمده است: «زنده‌یاد حجازی، از چهره‌های اثرگذار تئاتر تبریز بود که با تولید آثار نمایش ایرانی و به صحنه بردن نمایشنامه‌های استاد اکبر رادی، بر ترویج هویت ایرانی در تئاتر، تاکید ویژه‌ای گذاشت.

آثار مانای او در صحنه تئاتر، همچنان درخشان خواهدماند و یاد او را تا هنر تئاتر هست، زنده نگه می‌دارد.

به پاس سال‌ها تلاش این هنرمند اصیل، یاد او را گرامی می‌داریم و این ضایعه بزرگ را به جامعه تئاتر کشور، خصوصا آذربایجان، تسلیت می‌گویم.»

امیر حجازی بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر تبریز، پس از سال‌ها فعالیت در عرصه هنر‌های نمایشی چهارشنبه (٣١ تیرماه) درگذشت.

حجازی متولد سال ۱۳۴۹ در تبریز بود و فعالیت هنری خود را از عرصه بازیگری تئاتر آغاز کرد. وی در ادامه با حضور در حوزه کارگردانی، نمایش‌های متعددی را روی صحنه برد و سال‌ها در تئاتر آذربایجان شرقی به فعالیت هنری پرداخت.

از جمله آثار شاخص این هنرمند می‌توان به «شب روی سنگفرش خیس»، «قرعه‌ای برای مرگ»، «دشمن مردم» و «ثقه‌الاسلام» اشاره کرد. آخرین اثر نمایشی حجازی با عنوان «شاه اسماعیل؛ سون ساواش» سال گذشته به کارگردانی او در تبریز اجرا شد.

حجازی علاوه بر فعالیت هنری، یک دوره نیز به عنوان کارشناس کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب‌وکار شورای اسلامی شهر تبریز فعالیت داشت؛ حضوری که نشان می‌داد او تنها در صحنه تئاتر شناخته شده نبود و در حوزه‌های شهری و فرهنگی نیز نقش‌آفرینی کرده است.