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نشست پیشکسوتان رادیو ورزش با حضور معاون صدا و مدیر رادیو ورزش برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این نشست دکتر احمد پهلوانیان معاون صدا گفت: پیشرفت رادیو ورزش نیاز به ستونی به اسم پیشکسوتان دارد.
همچنین برنامه سازان، تهیه کنندگان، گویندگان، گزارشگران رادیو ورزش از چالشهای برنامه سازی و چگونگی ارتقا برنامههای ورزشی رادیو را بیان کردند.
احمدی مدیر رادیو ورزش نیز گفت: یکی از اصول بنیادین ما در شبکه رادیویی ورزش، تکریم و بهرهمندی حداکثری از گنجینه تجربیات پیشکسوتان این حوزه است؛ چرا که باور داریم در شبکههای تخصصی، پیشکسوتان به مثابه ستونهای استوار رادیو عمل میکنند.
وی افزود: تداوم و تعالیِ رادیو ورزش، در گروِ پیوند میان دانشِ پیشکسوتان و خلاقیت نسل جوان است و از این رو، همواره تلاشِ ما بر بسترسازی برای بهرهمندی از خردِ ایشان در تمامی مراحل سیاستگذاری و برنامهسازی استوار بوده است.
احمدی در پایان گفت: با بهرهگیری از حضور جمعی از متخصصان و صاحبنظران پیشکسوت در این شورا، یکی از محورهای اصلی و اولویتدار ما در دوره پیشِ رو، توسعه و پیگیریِ مباحث آموزشی است و هدفگذاری نهایی این شورا، انتقال دانش تجربی و ارتقای سطح تخصصی تیمهای تولیدی است تا ضمن بهرهگیری از این ظرفیت کمنظیر، شاهد استانداردهای نوین اطلاعرسانی در فضای رسانهای ورزش باشیم.