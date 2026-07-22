رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از آغاز پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان بلاعوض و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه به خانواده‌های آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به واحد‌های آسیب دیده در جنگ یک میلیارد تومان هزینه معیشت پرداخت می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در حاشیه بازدید از مجتمع مسکونی مورد تجاوز دشمن در اراک به خبرگزاری صداوسیما گفت: با تصویب دولت پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان بلاعوض و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه برای تامین وسایل زندگی و کمک معیشتی به خانواده‌های آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم آغاز شده است.

منوچهر خواجه دلویی افزود: پیش از این هم با محوریت نهاد‌های انقلابی به ۱۰ هزار خانواده پنج قلم کالای اساسی اصلی به ارزش دوهزارمیلیارد تومان تحویل شده که نیمی از آن بلاعوض و نیم دیگر آن به صورت تسهیلات قرض الحسنه تامین شده است.

او گفت: در تجاوز دشمن در جنگ تحمیلی سوم ۱۴۲ هزار واحد مسکونی و تجاری در کشور آسیب دیده شده است که ساخت یا تعمیر ۱۲۰ هزار واحد با مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

خواجه دلویی ابراز داشت: در استان مرکزی هم سه هزار واحد در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده که ۲۱ واحد به صورت کامل تخریب شده و تعمیرات جزئی تا کلی بقیه واحد‌ها عمدتا به اتمام رسیده یا در دست اقدام است و بازسازی کامل واحد‌های مجتمع نارنجستان اراک هم تا پایان شهریورماه به اتمام خواهد رسید.