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رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای اشنویه از اجرای عملیات برفروبی، تسطیح و ترمیم آبشستگی در ۹۶ کیلومتر از ایلراههای مرزی کیلهشین، ناویهخان و نازدارهداغ این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای اشنویه از اجرای عملیات برفروبی، تسطیح و ترمیم آبشستگی در ۹۶ کیلومتر از ایلراههای مرزی کیلهشین، ناویهخان و نازدارهداغ این شهرستان خبر داد.
جلال پاسی با اشاره به آغاز این عملیات از ابتدای فصل بهار اظهار کرد: راهداران با بهرهگیری از ماشینآلات راهداری، مسیرهای منتهی به نواحی مرزی را از برف پاکسازی کرده و همزمان عملیات تسطیح و ترمیم آبشستگیها را برای تسهیل تردد عشایر، مرزنشینان و بهرهبرداران این مسیرها به انجام رساندند.
وی افزود: به دلیل ارتفاع قابل توجه برف و شرایط سخت جغرافیایی مناطق کوهستانی، عملیات برفروبی با دشواریهای فراوان همراه بود؛ بهگونهای که در برخی نقاط، راهداران برای بازگشایی مسیر ناچار به ایجاد تونلهای برفی شدند.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای اشنویه تأکید کرد: پس از اتمام برفروبی، عملیات تسطیح مسیر و ترمیم آبشستگیها نیز در مسیرهای مرزی انجام شد تا تردد در این ایلراهها با ایمنی و سهولت بیشتری برقرار شود.