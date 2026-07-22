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نشست توسعه جاده ابریشم دیجیتال در قالب مجمع جهانی اینترنت ۲۰۲۶ در شهر شانشی آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از چین، به نقل از استانداری شانشی، نشست توسعه جاده ابریشم دیجیتالِ «کنفرانس جهانی اینترنت» ۲۰۲۶، صبح روز چهارشنبه به میزبانی شهر شیآن مرکز این استان افتتاح شد و حدود ۸۰۰ میهمان از ۵۲ کشور و منطقه و همچنین هفت سازمان بینالمللی، در این رویداد شرکت کردند.
این سومین سال متوالی است که نشست توسعه جاده ابریشم دیجیتال از سوی مجمع جهانی اینترنت برگزار میشود.
این نشست با شعار "جاده ابریشم هوشمند، سفر دیجیتالمحور، همافزایی برای ایجاد جامعهای با سرنوشت مشترک در فضای مجازی"، میهمانانی از بخشهای دولتی، صنایع، دانشگاهی و بخشهای تحقیقاتی از سراسر جهان را گرد هم آورده است.
در این رویداد، جلسات تخصصی برای بحث و بررسی موضوعهایی مانند همکاری و توسعه "تجارت الکترونیک جاده ابریشم"، نوآوری مشارکتی در زمینه هوش مصنوعی، حفظ و صیانت از میراث فرهنگی در دوران دیجیتال و سلامت هوشمند برگزار می شود.
شرکتکنندگان در این نشست، راهبردهای مختلف را برای توسعه نوآورانه فناوریهای دیجیتال و هوشمند مورد تبادل نظر قرار داده و مسیرهای اتصال زیرساختهای دیجیتال را با هدف یادگیری متقابل بین تمدنهای دیجیتال، ایجاد اجماع و همکاری بین کشورهای شریک کمربند و جاده و بهرهبرداری مشترک از فرصتهای جدید در توسعه دیجیتال-هوشمند بررسی خواهند کرد.