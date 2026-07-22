بهبود شرایط زیست‌بومی و بارش‌های مناسب، منجر به افزایش زادآوری حیات‌وحش و ثبت سه قلوزایی پلنگ در خراسان شمالی شد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ معاون اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی با اعلام این خبر گفت: در پی بارش‌های مطلوب از زمستان سال گذشته تا پایان بهار امسال و بهبود وضعیت منابع آبی و غذایی در زیستگاه‌های استان، شاهد پدیده کم‌نظیر سه قلوزایی در جمعیت پلنگ‌های خراسان شمالی هستیم.

روح‌الله لایق با تأکید بر اینکه نرخ زادآوری در حیات‌وحش ارتباط مستقیمی با پایداری زیستی و شرایط اقلیمی دارد افزود: علاوه بر این دستاورد ارزشمند برای گونه چتر پلنگ، امسال وضعیت زادآوری در سایر گونه‌های شاخص استان نیز مطلوب گزارش شده است؛ به‌طوری‌که نرخ سه قلوزایی در جمعیت قوچ و میش و دو قلوزایی در آهوان استان به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.

وی با اشاره به تأثیر مثبت این شرایط بر سرشماری‌های پیش‌رو، تصریح کرد: نتایج پایش‌های پاییزه حاکی از روند افزایشی جمعیت پستانداران در زیست‌بوم خراسان شمالی است که نشان‌دهنده ارتقای امنیت و کیفیت زیستگاه‌هاست.

معاون اداره‌کل محیط‌زیست استان در پایان با اشاره به غنای زیستی این منطقه یادآور شد: هم‌اکنون حضور ۳۴۴ گونه جانوری شامل پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهیان در این استان ثبت شده است که در این میان، گونه‌های ارزشمند اندمیک (بومی) نظیر «ماهی خیاطه پرهام»، «ماهی لوچ تاج‌دار اترک» و «حشره‌خوار بجنوردی» اهمیت حفاظتی این زیست‌بوم را دوچندان کرده است.