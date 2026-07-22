به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان پیش بینی می‌شود از ۱۴ هزار هکتار سطح زیر کشت شهرستان دهگلان، بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تن نخود برداشت و روانه بازار مصرف شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، نخود از نظر سطح زیر کشت بعد از گندم و جو، در سطح دیمزارها رتبه سوم را دارد.

این محصول تناوبی، برای کنترل آفات و بیماری‌ها و علف های هرز غلات گزینه مناسبی است.

نخود دارای دو تیپ بهاره و زمستانه است و برای رشد، نیاز به اقلیم خشک و سرد دارد.

حدود ۱۴ هزار هکتار از مزارع دیم شهرستان دهگلان زیر کشت این محصول رفته است.

پیش بینی می‌شود از این سطح زیر کشت، بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تن نخود برداشت و روانه بازار مصرف شود.