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به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان پیش بینی میشود از ۱۴ هزار هکتار سطح زیر کشت شهرستان دهگلان، بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تن نخود برداشت و روانه بازار مصرف شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، نخود از نظر سطح زیر کشت بعد از گندم و جو، در سطح دیمزارها رتبه سوم را دارد.
این محصول تناوبی، برای کنترل آفات و بیماریها و علف های هرز غلات گزینه مناسبی است.
نخود دارای دو تیپ بهاره و زمستانه است و برای رشد، نیاز به اقلیم خشک و سرد دارد.
حدود ۱۴ هزار هکتار از مزارع دیم شهرستان دهگلان زیر کشت این محصول رفته است.
پیش بینی میشود از این سطح زیر کشت، بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تن نخود برداشت و روانه بازار مصرف شود.