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مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام گفت: در سال ۱۴۰۴ با تخصیص ۱۲۵ هزار و ۵۶۱ میلیارد ریال اعتبار، بیش از ۸۵ هزار طرح اشتغالزایی در کشور اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،امیرحسین مدنی با تشریح عملکرد ستاد در حوزه اشتغالزایی در سال ۱۴۰۴، از حمایت از ۸۵ هزار و ۳۲۱ طرح کسبوکار خرد، کوچک و متوسط در مناطق محروم کشور خبر داد و گفت: این طرحها در ۳۱ استان، ۴۵۱ شهرستان، ۳۸۵ محله کمبرخوردار و ۴ هزار و ۳۵۳ روستای کشور اجرایی شدهاند.
مدنی با بیان اینکه بنیاد برکت در سال گذشته با اتکا به حمایتهای ستاد اجرایی فرمان امام و همکاری شبکه گسترده دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی توانسته گامهای مؤثری در توسعه اشتغال مناطق محروم بردارد، افزود: برای اجرای این تعداد طرح اشتغالزایی، در مجموع ۱۲۵ هزار و ۵۶۱ میلیارد ریال منابع مالی در قالب تسهیلات قرضالحسنه تخصیص یافته است.
وی با اشاره به سهم قابل توجه ستاد اجرایی فرمان امام در تأمین منابع حوزه اشتغال گفت: تأمین ۴۷ درصد از منابع حوزه اشتغال توسط ستاد اجرایی، در سالهای اخیر اقدامی کمسابقه بوده و نشاندهنده توجه ویژه این مجموعه به توسعه اشتغال، بهویژه در میان محرومان و مستضعفان است.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام همچنین از همکاری گسترده این بنیاد با بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی و نهاد حمایتی در فرآیند تأمین مالی طرحهای اشتغال خبر داد و گفت: این همافزایی علاوه بر تسهیل تأمین منابع، موجب ترویج مدل حمایتی برکت و توسعه همکاریهای بینبخشی در حوزه اشتغال کشور شده است.
سید امیرحسین مدنی در تشریح ترکیب طرحهای اشتغالزایی مورد حمایت گفت: در سال ۱۴۰۴ از ۳۱۷ طرح بنگاهی ، ۲ هزار و ۸۳۷ طرح کارگاهی، ۸۲ هزار و ۱۶۷ طرح خرد و خانگی حمایت شده است که مجموع این اقدامات منجر به ایجاد و یا پایدارسازی بیش از ۱۲۴ هزار فرصت شغلی در سراسر کشور شده است.
وی با اشاره به رویکرد بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در توسعه زنجیرههای ارزش گفت: در سال ۱۴۰۴ حمایت از زنجیرههای ملی و منطقهای به عنوان یکی از برنامههای اصلی در دستور کار قرار گرفت. در این راستا چهار زنجیره ملی شامل گیاهان دارویی، کشت گلخانهای، کشت پنبه و پرورش میگو اجرایی شده است.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از شناسایی و آغاز حمایت از ۶۶ زنجیره منطقهای خبر داد.
وی گفت: زنجیرههایی از جمله توسعه باغات زیتون، توسعه کشت زعفران، زنجیره آبزیان، تولید خوراک دام و طیور و سایر ظرفیتهای منطقهای با اعتباری معادل ۲۳ هزار میلیارد ریال شناسایی شدهاند که روند حمایت از آنها در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
مدنی با اشاره به اقدامات نوآورانه بنیاد برکت در حوزه تأمین مالی کسبوکارها افزود: توجه به ابزارهای نوین مالی و حمایت چندوجهی از فعالان اقتصادی از الزامات شکلدهی زیستبوم اشتغال کشور است. بر همین اساس، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در سال گذشته از ابزارهایی نظیر تأمین مالی جمعی، تأمین مالی زنجیرهای و کشاورزی قراردادی بهره گرفته که این بنیاد را به نخستین نهاد حمایتی کشور در استفاده از این ابزارها تبدیل کرده است. با مدل تامین مالی جمعی از ۷ طرح بنگاهی با حمایت ۳۵۰ میلیارد ریالی پشتیبانی شد که این اقدام به جذب یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه منجر شد.
وی به لزوم توسعه بازار و عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان مناطق محروم به عنوان یکی از راهبردهای بنیاد برکت در حمایت از کسبوکارهای محلی اشاره کرد و افزود: این بنیاد با طراحی سه سطح نمایشگاه ملی، منطقهای و محلهای و با هدف توسعه همکاری با سایر دستگاهها، حضور کسبوکارهای محلی در این رویدادها را حمایت کرده است.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام گفت: در این چارچوب، ۱۵ نمایشگاه در ۱۵ استان کشور برگزار شد که با مشارکت بیش از یک هزار و ۸۹۰ کارآفرین، بیش از ۲۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم از آن بازدید و به میزان یک هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال از محصولات روستایی و تولیدات کسبوکارهای تحت حمایت بنیاد برکت به فروش رسید.
سید امیرحسین مدنی در پایان گفت: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در سال جاری نیز با قوت و جدیت، مسئله اشتغال را به عنوان یکی از ارکان اصلی توانمندسازی جوامع محلی دنبال خواهد کرد.