به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ،آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در استان، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره رشادت‌های نیرو‌های مسلح به ویژه در جنگ تحمیلی سوم گفت: امروز نیرو‌های مسلح ما با غیرت و قدرتی مثال زدنی در برابر تمامی معادلات دنیا ایستاده‌اند و با صلابت اعلام میکنند که ابرقدرت حقیقی، خدای متعال است.

حجت الاسلام علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا نیز در این مراسم، با تأکید بر نقش بی بدیل فرهنگ عاشورا گفت: فرهنگ عاشورا، زیربنای معرفتی، بینشی و بصیرتی مردم ماست و این سرمایه عظیم، همواره مایه افتخار و اقتدار نظام اسلامی بوده است

در پایان این مراسم، با تقدیر از زحمات حجت الاسلام شعبانعلی، حجت الاسلام حسینی وفا به عنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی فراجا استان معرفی شد.