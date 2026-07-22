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سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از مهار کامل دو آتشسوزی گسترده در مراتع و ارتفاعات مناطق «دروازه قرآن» و «دراک» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، این عملیات سنگین و نفسگیر که از شامگاه گذشته آغاز شده بود، بامداد امروز (چهارشنبه، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵) با موفقیت به پایان رسید.
هادی عیدیپور، رئیس سازمان آتشنشانی شیراز گفت: بیش از ۱۰۰ آتشنشان از ۱۳ ایستگاه مختلف سازمان آتشنشانی شهرداری شیراز در این عملیات مشارکت داشتند.
نیروهای عملیاتی با وجود وزش باد شدید، شیب تند ارتفاعات و دسترسی دشوار به مناطق صعبالعبور، ساعتها تلاش بیوقفه کردند تا از سرایت آتش به سایر بخشهای پوشش گیاهی جلوگیری کنند.
پس از فرو نشاندن شعلهها، تیمهای عملیاتی بلافاصله وارد مرحله «لکهگیری» و پایش مستمر محل شدند تا از احتمال شعلهور شدن مجدد بقایای آتش جلوگیری شود.
رئیس سازمان آتشنشانی اعلام کرد علت دقیق وقوع این دو آتشسوزی در مناطق دروازه قرآن و دراک، هماکنون توسط کارشناسان در حال بررسی است.
با توجه به شرایط اقلیمی و افزایش دمای هوا، عیدیپور از شهروندان خواست در مواجهه با پوشش گیاهی خشک شده، نسبت به موارد زیر بسیار احتیاط کنند:
خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت.
عدم رها کردن تهسیگار در مراتع و ارتفاعات.
در صورت مشاهده هرگونه دود یا شعله، بلافاصله از طریق سامانه ۱۲۵ موضوع را اطلاع دهند.