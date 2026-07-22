رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در نظام تعلیم و تربیت، گفت: با برنامه‌ریزی، خلاقیت و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان زیرساخت‌های رسانه‌ای مؤثری برای ارتقای کیفیت آموزش و تولید محتوای فاخر ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین صادقی؛ رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در سفر به استان قم، به همراه محمدجواد محمدی سعید، مدیرکل آموزش و پرورش استان، از استودیو سیمای دبیرستان شهید قدوسی بازدید کرد.

در این بازدید، صادقی با تقدیر از اقدامات انجام‌شده در راه‌اندازی این استودیو، آن را ظرفیتی ارزشمند برای توسعه فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای دانست و اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش از توسعه این ظرفیت ارزشمند در سراسر کشور حمایت کامل می‌کند و این الگوی موفق باید در همه استان‌ها، به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار و محروم، گسترش یابد تا دانش‌آموزان و فرهنگیان نیز از امکانات استودیو‌های مجازی و تلویزیونی بهره‌مند شوند.

وی افزود: راه‌اندازی و توسعه این استودیو، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت آموزشی و ارتقای سطح علمی و پژوهشی دانش‌آموزان است. با بهره‌گیری از این ظرفیت، امکان تولید و انتشار محتوای آموزشی باکیفیت، اجرای برنامه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی و دسترسی برابر دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، به آموزش‌های نوین فراهم می‌شود.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در نظام تعلیم و تربیت، خاطرنشان کرد: تجربه موفق استان قم در ایجاد استودیو سیمای قدوسی نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی، خلاقیت و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان زیرساخت‌های رسانه‌ای مؤثری برای ارتقای کیفیت آموزش و تولید محتوای فاخر ایجاد کرد و این تجربه شایسته است در سایر استان‌های کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

صادقی افزود: اجرای چنین طرح‌های نوآورانه‌ای نشان‌دهنده نگاه آینده‌نگر آموزش و پرورش استان قم در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی و رسانه‌ای است و می‌تواند الگویی موفق برای سایر استان‌های کشور باشد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با تقدیر از فعالیت ارزشمند دانش آموختگان مدرسه استعداد‌های درخشان شهید قدوسی در راه اندازی استودیو آموزش مجازی، خاطر نشان کرد: حضور دانش آموزان نخبه و انجام فعالیت‌های علمی برای دانش آموزان جلوه‌ای از عشق و تعهد این دانش آموزان می‌باشد.