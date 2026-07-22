به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: این شمار از اعضا‌ی بدن متعلق به ۳۴ شهید است که برای آزمایش‌های ژنتیکی (DNA) به استان‌های همجوار فرستاده شده بود.

عطا الله ناوکی افزود: چهار پیکر که به صورت نیمه سوز، اما سالم بود در جا‌های مخصوص خودشان در گلزار شهدا دفن شدند.

وی افزود: اعضای پیکر شمار دیگری از شهدا با هماهنگی خانواده‌های آنان به صورت تجمیعی در گلزار شهدای میناب به خاک سپرده شدند.

بیشتر بخوانید؛ داغ میناب دوباره تازه شد/شناسایی ۶۸ پاره تن شهدای میناب

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: اعضای پیکر مطهر این شهدا پس از ۴ ماه دوباره در محل شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب تفحص و شناسایی شد.

در حمله موشکی ارتش جنایتکار آمریکایی صهیونی در روز ۹ اسفند به دبستان شجره طیبه شهر میناب ۱۶۸ دانش آموز و فرهنگی به شهادت رسیدند.