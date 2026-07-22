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۶۸ قطعه از اعضای تازه شناسایی شده پیکر مطهر شهدای مدرسه شجره طیبه میناب با حضور مردم ولایتمدار هرمزگان صبح امروز تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: این شمار از اعضای بدن متعلق به ۳۴ شهید است که برای آزمایشهای ژنتیکی (DNA) به استانهای همجوار فرستاده شده بود.
عطا الله ناوکی افزود: چهار پیکر که به صورت نیمه سوز، اما سالم بود در جاهای مخصوص خودشان در گلزار شهدا دفن شدند.
وی افزود: اعضای پیکر شمار دیگری از شهدا با هماهنگی خانوادههای آنان به صورت تجمیعی در گلزار شهدای میناب به خاک سپرده شدند.
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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: اعضای پیکر مطهر این شهدا پس از ۴ ماه دوباره در محل شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب تفحص و شناسایی شد.
در حمله موشکی ارتش جنایتکار آمریکایی صهیونی در روز ۹ اسفند به دبستان شجره طیبه شهر میناب ۱۶۸ دانش آموز و فرهنگی به شهادت رسیدند.