به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه مستند «سرگذشت» از جمله تولیدات رادیو صباست که با نگاهی تحلیلی، به روایت داستان‌ها و موضوعات فرهنگی، هنری و اجتماعی می‌پردازد و در هر قسمت، ابعاد کمتر دیده‌شده آثار و رویداد‌های شاخص را بررسی می‌کند.

این برنامه به مناسبت سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع)، این بار موسیقی مجموعه تلویزیونی «تنهاترین سردار» را از منظر هنری و میزان تأثیرگذاری آن بر مخاطبان واکاوی می‌کند و به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه عواملی باعث شده این موسیقی پس از سال‌ها همچنان در ذهن و خاطره مخاطبان ماندگار بماند.

در این مستند، رضا مهدوی، کارشناس و پژوهشگر موسیقی، با تحلیل ویژگی‌های این اثر از نقش ملودی، تنظیم، فضای دراماتیک و اجرای موسیقی در ماندگاری آن سخن می‌گوید و به ارتباط موسیقی با روایت تاریخی مجموعه «تنهاترین سردار» می‌پردازد.

برنامه «سرگذشت» به نویسندگی و تهیه‌کنندگی انسیه شمس‌الهی و با گزارشگری زهرا محسن‌زاده تولید شده و امروز چهارشنبه ۳۱ تیر، هم‌زمان با سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع)، ساعت ۱۷ از رادیو صبا پخش می‌شود.

در بخش دیگری از تولیدات مرکز صبا نیز، فصل نهم پویانمایی «موزه» به‌زودی با هدف معرفی جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌های ایران آغاز می‌شود.

این فصل در ۳۲ قسمت تولید خواهد شد و تلاش دارد کودکان و نوجوانان را با تنوع فرهنگی، جغرافیایی و ظرفیت‌های گردشگری کشور آشنا کند.

در این فصل، ۳۱ قسمت به معرفی استان‌های کشور اختصاص دارد و هر قسمت مخاطبان را با شاخص‌ترین جاذبه‌های گردشگری، آثار تاریخی، فرهنگ بومی، آداب و رسوم، صنایع‌دستی، غذا‌های محلی و ظرفیت‌های طبیعی آن استان آشنا می‌کند.

قسمت سی‌ودوم نیز به معرفی کلی جاذبه‌ها و ویژگی‌های گردشگری ایران و تنوع فرهنگی و اقلیمی کشور می‌پردازد.

این مجموعه با هدف تقویت هویت ملی، افزایش شناخت نسل کودک و نوجوان از سرزمین ایران و ترویج فرهنگ سفر و ایران‌گردی تولید می‌شود و می‌کوشد مفاهیم آموزشی را در قالب روایت‌های جذاب، فضای فانتزی و بخش‌های موزیکال ارائه کند.

فصل نهم «موزه» همچنان با تکنیک استاپ‌موشن ساخته می‌شود و در کنار آن از فناوری هوش مصنوعی نیز برای طراحی برخی پس‌زمینه‌ها، توسعه ایده‌های بصری و ارتقای کیفیت تولید بهره گرفته خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود فرآیند تولید فصل نهم مجموعه «موزه» با کیفیتی بالاتر از فصل‌های گذشته، طی حدود یک سال به انجام برسد و پس از آماده‌سازی، در قالب مجموعه‌ای سرگرم‌کننده و آموزشی در اختیار مخاطبان کودک و نوجوان قرار گیرد.