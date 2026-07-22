پخش زنده
امروز: -
نماینده ایران در بیستوسومین نشست مجمع توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات آسیا و اقیانوسیه (APT-ADF)، با اجماع آرا به عنوان رئیس این اجلاس بینالمللی انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نماینده جمهوری اسلامی ایران در بیستوسومین نشست مجمع توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات آسیا و اقیانوسیه (APT-ADF) با اجماع کشورهای عضو، به ریاست این نشست انتخاب شد.
بیستوسومین نشست مجمع توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات آسیا و اقیانوسیه (APT-ADF) با حضور نمایندگان کشورهای عضو، سازمانهای بینالمللی و متخصصان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بانکوک، پایتخت تایلند برگزار شد.
این نشست با تمرکز بر سه محور اصلی «اتصال دیجیتال»، «تحول دیجیتال» و «اعتماد، ایمنی و تابآوری در فضای دیجیتال» برگزار شد و فرصتی برای تبادل تجربیات و بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای منطقهای در حوزه ICT فراهم کرد.
در جریان برگزاری این نشست، ایران و پاکستان نامزدهای خود را برای ریاست مجمع معرفی کردند.
پس از انجام رایزنیهای دیپلماتیک و تخصصی با کشورهای عضو و همچنین دبیرخانه اتحادیه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) در چارچوب برنامه راهبردی «دیپلماسی فناوری»، نماینده جمهوری اسلامی ایران با اجماع اعضای حاضر به عنوان رئیس نشست ADF-۲۳ انتخاب شد.
جایگاه ADF در همکاریهای منطقهای
مجمع توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات آسیا و اقیانوسیه (ADF) یکی از مهمترین سازوکارهای تخصصی اتحادیه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) برای بررسی سیاستها، تبادل تجربه و توسعه همکاریهای منطقهای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار میرود.
این مجمع هر سال با حضور سیاستگذاران، تنظیمگران، نمایندگان دولتها، بخش خصوصی و سازمانهای بینالمللی برگزار میشود و موضوعاتی نظیر توسعه زیرساختهای ارتباطی، تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، مراکز داده، توسعه ارتباطات روستایی و کاهش شکاف دیجیتال را در دستور کار قرار میدهد.
بر اساس اعلام دبیرخانه APT، در نشست امسال بیش از ۱۴۰ نماینده از کشورهای عضو و سازمانهای بینالمللی حضور داشتند و علاوه بر جلسات تخصصی، تجربیات کشورهای منطقه در زمینه توسعه اتصال دیجیتال، بهرهگیری از فناوریهای نوظهور، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و تقویت تابآوری زیرساختهای ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت.
انتخاب نماینده جمهوری اسلامی ایران به ریاست این نشست، نشاندهنده اعتماد و اجماع کشورهای عضو نسبت به ظرفیتهای تخصصی و نقش فعال ایران در همکاریهای منطقهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تقویت جایگاه کشور در مجامع بینالمللی این حوزه ارزیابی میشود.