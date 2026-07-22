آذربایجان‌غربی با پیوستن به سامانه «فواد ۱۲۸»، بیست‌ونهمین استان کشور شد که امکان رسیدگی متمرکز و برخط به فوریت‌های اداری و شکایات مردمی در آن فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس مرکز ملی بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور، در مراسم آغاز به کار این سامانه در آذربایجان‌غربی گفت: سامانه «فواد ۱۲۸» با هدف پایان دادن به سیستم رسیدگی غیرمتمرکز و ایجاد سازوکاری بی‌طرفانه برای پاسخگویی دستگاه‌ها راه‌اندازی شده است.

کامل داودی، با اشاره به آمار سال گذشته افزود: ثبت ۱۶ هزار شکایت مردمی در سال گذشته نشان داد که نبود سازوکار متمرکز و ابهام در فرآیندها، از عوامل اصلی نارضایتی شهروندان است. در سامانه جدید، امکان رصد لحظه‌ای میزان رضایت مردم از عملکرد ادارات فراهم شده و گزارش‌های آن مستقیماً به دست مسئولان می‌رسد.

او همچنین تأکید کرد که این سامانه تنها یک بستر برای ثبت شکایت نیست، بلکه ابزاری برای اصلاح فرآیندهاست.

وی افزود: عملکرد دستگاه‌ها به صورت مستمر ارزیابی می‌شود و در آینده، کارنامه عملکرد ادارات در حوزه سلامت اداری منتشر خواهد شد تا مدیران موفق مورد تقدیر و مدیران غیرپاسخگو مورد پیگیری قرار گیرند.