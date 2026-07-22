به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید حمزه لقمانی با اشاره به بخشنامه سازمانی و دستور العمل جدید مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو افزود: در صورتی که قیمت مصرف کننده روی بسته بندی دارو درج شده باشد، داروخانه موظف است همان قیمت را از بیمار دریافت کند و اخذ هر گونه مبلغی بیش از قیمت درج شده به غیر از حق تعرفه خدمات دارویی تخلف محسوب میشود.

وی اضافه کرد: اگر قیمت درج شده روی بسته بندی با قیمت ثبت شده در سامانه تی تک مغایرت داشته باشد، داروخانه مجاز به دریافت مبلغی بیش از قیمت مصوب نیست و باید فرآورده را به شرکت پخش یا صاحب کالا عودت داده و ما به التفاوت را از تامین کننده مطالبه کند.

سید حمزه لقمانی تصریح کرد: در مواردی که قیمت مصرف کننده روی بسته بندی درج نشده باشد، قیمت ثبت شده در سامانه تی تک ملاک عمل خواهد بود و تمامی داروخانه‌ها ملزم به رعایت این قیمت هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ضمن هشدار به داروخانه‌ها از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف از جمله امتناع از عرضه دارو، گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، عدم حضور مسئول فنی، عرضه داروی تاریخ مصرف گذشته، قاچاق دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی، عدم رعایت ساعت کاری را از طریق سامانه‌های ۱۹۰ سازمان غذا و دارو و سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی شکایت و یا گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.