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از هفتم مردادماه، قطارهای ویژه اربعین از شهرهای بصره و ناصریه به مقصد کربلای معلی حرکت خود را آغاز میکنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، از هفتم مردادماه، قطارهای ویژه اربعین از شهرهای بصره و ناصریه به مقصد کربلای معلی حرکت خود را آغاز میکنند.
وزارت حملونقل عراق در اطلاعیهای اعلام کرد: که در چارچوب طرح جابهجایی زائران اربعین، حرکت رسمی قطارهای مسافربری ویژه انتقال زائران عراقی و غیرعراقی از استانهای جنوبی عراق به سمت کربلا، از روز چهارشنبه هفتم مردادماه آغاز خواهد شد.
این وزارتخانه همچنین تأکید کرد که با افزایش تعداد قطارها، تلاش خواهد شد روند انتقال زائران در ایام اربعین با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.