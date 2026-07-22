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رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: طرحهای شهری با قوت در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان زنجان؛حسین حمزهلوپاک در دویست و پنجاه و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر، با اشاره به روند فعالیت مدیریت شهری زنجان گفت: با وجود محدودیتهای مالی و شرایط اقتصادی، مجموعه شورا و شهرداری با پویایی در مسیر خدمترسانی قرار دارد و هیچیک از پروژههای شهری متوقف نشده است. همچنین پروژههای نیمهتمام با جدیت دنبال میشود و آغاز طرحهای جدید نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان از آمادگی برای کلنگزنی رسمی پروژه «جابجایی کوه فاطمیه» در آینده نزدیک خبر داد و آن را نشانهای از فعال بودن مجموعه مدیریت شهری عنوان کرد.
حمزهلوپاک همچنین با اشاره به شرایط کشور و ضرورت مدیریت منابع، بر لزوم صرفهجویی در مصرف برق از سوی شهروندان، ادارات و مجموعههای تابعه شهرداری تأکید کرد و گفت: در شرایط خاص، مسئولیت مدیران شهری در مدیریت کمبودها و استفاده بهینه از منابع بیش از پیش اهمیت دارد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به موضوع سد معبر در مرکز شهر، خواستار نظارت دقیقتر بر اجرای قراردادهای خدمات شهری شد و تأکید کرد: نتایج موجود با انتظارات شورا فاصله دارد و لازم است روندها با جدیت بیشتری اصلاح شود.