به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: همزمان با آغاز حرکت زائران ایرانی به سمت کربلای معلی، قرارگاه امدادونجات مرزی تمرچین در نقطه صفر مرزی شهرستان پیرانشهر آماده خدمت‌رسانی به زائران حسینی شد، این قرارگاه در مسیر تردد زائران به کشور عراق مستقر شده و با حضور امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان، خدمات امدادی، آموزشی و حمایتی را به زائران ارائه می‌کند.

حمید محبوبی، افزود: همچنین جوانان داوطلب هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در قالب تیم سحر، با برپایی چادر فضای دوستدار کودک و ایستگاه سلامت مادران و کودکان در پایانه مرزی تمرچین، در راستای تسهیل سفر زائران و ارتقای سلامت آنان فعالیت می‌کنند.

به گفته وی در کنار این خدمات، آشپزخانه سیار هلال‌احمر نیز در شعبه پیرانشهر مستقر شده و با پخت و آماده‌سازی غذا، از امدادگران و نجاتگران حاضر در عملیات خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی پشتیبانی می‌کند.



