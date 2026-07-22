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با اجرای طرحهای مدیریت منابع آبی و اتصال پهنههای تالابی، وضعیت زیستبوم شادگان در سال آبی جاری بهبود یافت.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست با اعلام خبر بهبود وضعیت تالاب بینالمللی شادگان گفت: مجموعه اقدامات فنی شامل انتقال آب از کارون، مدیریت دریچههای خروجی و برقراری ارتباط میان پهنههای جداافتاده، منجر به افزایش ماندگاری آب و ارتقای سطح کیفی این زیستبوم در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ شده است.
وی با تأکید بر تأثیر مثبت هدایت سیلابها و مدیریت دقیق خروجی سد مارون در احیای این تالاب افزود: در سالهای اخیر با حذف موانع فیزیکی باقیمانده از دوران جنگ و فعالیتهای عمرانی، تداوم جریان آب در پیکره تالاب تضمین شده است که این موضوع شرایط را برای حیاتوحش منطقه دگرگون کرده است.
یکی از شاخصهای مهم بهبود وضعیت کنونی، بازگشت امنیت زیستی برای گونههای حساس است.
لاهیجانزاده در این باره تصریح کرد: در حال حاضر کلونیهای مهم فلامینگوها در تالاب مستقر شدهاند و فرآیند تخمگذاری و زادآوری آنها به خوبی در جریان است که این امر نشاندهنده موفقیت نسبی در بازیابی کارکردهای اکولوژیک تالاب است.
معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست در پایان با اشاره به قابلیت تعمیم این تجربیات به سایر تالابهای کشور خاطرنشان کرد: اگرچه شرایط اقلیمی خوزستان خاص و چالشبرانگیز است، اما مدیریت هوشمندانه منابع آبی توانسته است این زیستبوم را در مسیر احیای پایدار قرار دهد که میتواند به عنوان الگویی موفق برای مدیریت سایر تالابهای بحرانی ایران مدنظر قرار گیرد.