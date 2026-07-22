مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از اعزام تیم‌های عملیاتی و امدادی این استان به کشور عراق خبر داد و گفت: این تیم‌ها با هدف پوشش امدادی مراسم پیاده‌روی اربعین و ارائه خدمات به زائران، در شهر‌های نجف اشرف و کربلای معلی مستقر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حمید محبوبی با اشاره به آغاز برنامه‌های خدمت‌رسانی هلال‌احمر در ایام اربعین حسینی افزود: برای ایفای وظایف ذاتی و امدادی، سه تیم عملیاتی متشکل از ۶ امدادگر و نجاتگر متخصص به همراه سه دستگاه آمبولانس به کشور عراق اعزام شدند.

محبوبی اضافه کرد: این نیرو‌ها با استقرار در شهر‌های مقدس نجف و کربلا، آمادگی دارند تا در قالب پوشش امدادی مراسم عظیم اربعین، خدمات امدادی و درمانی لازم را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با بیان اینکه تمامی توان و ظرفیت‌های استان برای ارائه خدمات به‌موقع و ایمن به زائران به کار گرفته شده است، خاطرنشان کرد: خدمت به زائران اربعین افتخاری بزرگ برای امدادگران است و این تیم‌ها تا پایان ایام مراسم در کنار زائران خواهند بود.