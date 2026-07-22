به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، پیوند میان مردم و خاک ایران، فراتر از هر مرزی است. در تجمعات شبانه و بی‌وقفه‌ مردم قزوین که اکنون به ۱۴۳ شب رسیده است، صدای همبستگی تا سواحل جنوب بلند شده تا ثابت کند که ایستادگی، تنها یک کلمه نیست؛ بلکه روایتی است از عشق به وطن که تا قلب ایران جاری شده است.



در این شب‌ها، طنین همدلی مردم قزوین هم روایتگر پایداری مردمی است که از ایستادگی تا پای جان، از خطه بی‌نظیر جنوب دفاع می‌کنند.



