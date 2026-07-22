مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی از آغاز عملیات آبگیری پنج مزرعه پرورش آرتمیا به مساحت ۱۰۰ هکتار در دشت فسندوز شهرستان چهاربرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی از آغاز عملیات آبگیری پنج مزرعه پرورش آرتمیا به مساحت ۱۰۰ هکتار در دشت فسندوز شهرستان چهاربرج خبر داد.

در جریان بازدید میدانی از این مجتمع، ضمن بررسی روند پیشرفت پروژه‌های بخش خصوصی، اقدامات زیرساختی از قبیل مرمت، بازسازی و آماده‌سازی اراضی جهت بهره‌گیری از آب‌های نامتعارف برای پرورش آرتمیا تکمیل شد.

در این بازدید، ضمن شناسایی موانع تکمیل پروژه‌ها، توصیه‌های فنی و کارشناسی جهت تسریع در روند بهره‌برداری به سرمایه‌گذاران ارائه گردید. توسعه پرورش آرتمیا با استفاده از منابع آبی نامتعارف، از برنامه‌های اولویت‌دار شیلات استان برای رونق تولید و اشتغال‌زایی است.