سهمیه ویژه و کارت‌های اضطراری سوخت به زائران اربعین اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر انرژی شرکت پالایش نفت اصفهان گفت: به‌منظور پیشگیری از هرگونه مشکل در سوختگیری زائران، جایگاه‌های اختصاصی برای بخش حمل‌ونقل ویژه اربعین درمسیر‌ها در نظر گرفته شده و تعداد کارت‌های اضطراری بنزین در تمامی جایگاه‌های سوخت رسانی در مسیر تردد زائران افزایش یافته است.

رضا بهرامی در خصوص حجم سوخت تأمینی برای مواکب افزود: حدود ۶ میلیون لیتر سوخت از طریق پالایشگاه اراک برای توزیع در مرز‌ها و میان مواکب اختصاص یافته است، که این فرآیند به‌طور مستمر و دقیق از سامانه‌های نظارتی رصد و مدیریت خواهد شد، همچنین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل‌ونقل هوایی نیز مجزا تأمین شده است.

وی ادامه داد: برای اتوبوس‌های حمل‌ونقل شهری و برون‌شهری، علاوه بر سهمیه موجود در سامانه‌های کارکرد، مبلغی به صورت تنخواه معادل ۲۰۰۰ لیتر سوخت شارژ خواهد شد وکامیون‌های مواکب نیز با بهره‌گیری از سامانه و طبق راهکار‌های تخصصی که در جلسات کارشناسی تبیین شده است، سهمیه سوخت خود را دریافت خواهند کرد.

بهرامی با تأکید بر آمادگی کامل تمامی بخش‌های پالایشی برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی گفت تلاش می‌کنیم تامدیریت هوشمند و تأمین به‌موقع، هیچ دغدغه‌ای برای سوخت‌رسانی به زائران و ناوگان خدمت‌رسان نباشد.