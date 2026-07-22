به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به استقرار الگوی تابستانه اعلام کرد: شنبه تا دوشنبه (۳ تا ۵ مرداد) ماندگاری توده هوای گرم در استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به افزایش میانگین دمای هوا به‌طور متوسط بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس، افزایش محسوس دمای احساسی، افزایش تبخیر و تعرق، افزایش مصرف حامل‌های انرژی برق و آب، افزایش اشعه مضر خورشید (UV) و نیاز آبی انسان و گیاهان و جانوران، امکان گرمازدگی، احتمال رخداد آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی و مراتع و احتمال آسیب به خودرو‌ها و تجهیزات و تاسیسات حساس به دما اشاره کرد.

در این شرایط به سالمندان و خردسالان توصیه می شود از حضور طولانی‌مدت در فضای باز بپرهیزند.

همچنین مدیریت مصرف حامل‌های انرژی برق و آب، استفاده از لباس‌های روشن و عینک آفتابی و کلاه برای محافظت در برابر اشعه مضر خورشید، نوشیدن کافی آب و مایعات هنگام حضور در فضای باز، بهینه سازی برنامه آبیاری و حفاظت از محیط زیست، استفاده از ضد جوش و خنک‌سازی تجهیزات و تاسیسات حساس به دمای بالا توصیه شده است.

هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.