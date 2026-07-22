به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحدت ملی در بسیاری از موارد، در گرو مدیریت هوشمندانه و بهینه منابع است. هنگامی که سخن از همدلی با مردم جنوب به میان می‌آید، موضوع تنها یک چالش اقتصادی ساده نیست، بلکه بحث بر سر "حضور معنایی" است؛ به این معنا که چگونه می‌توان با تغییر الگوهای مصرف انرژی، در کنار هم‌میهمانان در برابر سختی‌های محیطی و اقلیمی ایستادگی کرد.

امروز می‌خواهیم درباره‌ی پیوندی حرف بزنیم که از کوهستان‌های شمال تا ساحل‌های جنوب را در بر می‌گیرد؛ پیوندی که نامش "همدلی" است.