پخش زنده
امروز: -
جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق، در پیامی انتخاب «خلیل الحیه» به ریاست دفتر سیاسی حماس را تبریک گفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق اعلام کرد: خلیل الحیه انتخابی شایسته است، بر اشتراکات مقاومت عراق با مقاومت فلسطین تاکید می کنیم.
جنبش مقاومت اسلامی نجباء در پیامی انتخاب «خلیل الحیه» به ریاست دفتر سیاسی حماس را تبریک گفت و افزود: بهمناسبت چنین انتخاب مبارک و شایستهای، پشتیبانی خود را از این برادر مجاهد اعلام میکنیم؛ کسی که خون خود را در راه آرمان فلسطین و اعتلای اصول اسلام ناب در مقابله با ظلم و استبداد نثار کرده، رویارویی با شر مطلق یعنی رژیم نامشروع و حامیانش را برگزیده و چهار فرزند شهید خود را نیز مخلصانه در مسیر آزادی و عزت و کرامت تقدیم کرده است.
جنبش نجباء بار دیگر تأکید میکند که جهاد مبارزان فلسطینی جهاد ماست؛ دشمنشان دشمن ما و مسیر مشترکمان، مقاومت است.