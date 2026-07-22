مدیرعامل شرکت آبفای لرستان از اخذ مجوز ماده ۵۶ به مبلغ یک و نیم همت برای سه طرح تصفیه‌خانه آب و فاضلاب استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرعامل شرکت آبفای لرستان گفت: در جلسه‌ای با حضور استاندار لرستان، موضوع پیگیری طرح‌های پیشران استان از جمله تصفیه‌خانه‌های کوهدشت، نورآباد و دورود مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با استفاده از ظرفیت‌های اعتباری وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، روند تأمین منابع این طرح‌ها تسریع شود.

نور الدین نوری یزدان افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت استاندار و نمایندگان استان، موفق شدیم برای این سه طرح مجوز ماده ۵۶ به مبلغ یک و نیم همت دریافت کنیم.

مدیرعامل شرکت آبفای لرستان همچنین از اخذ مجوز ماده ۵۶ برای تکمیل تصفیه‌خانه آب خرم‌آباد خبر داد و گفت: برای این طرح نیز هزار میلیارد تومان اعتبار پیگیری شد که مجوز آن از سوی وزارت نیرو به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.

نوری یزدان با اشاره به برنامه‌های آبرسانی روستایی استان افزود: با توجه به قرارداد منعقدشده با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بسیج سازندگی استان، برنامه داریم امسال آبرسانی به ۱۲۰ روستا را به سرانجام برسانیم.