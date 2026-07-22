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با هدف تکریم یاد و نام رهبر شهید قرآنی محفل انس با قران با حضور قاریان بینالمللی و ممتاز فردا برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محفل انس با قرآن کریم به همت مؤسسه قرآنی دارالتحفیظ القرآنالکریم شامگاه پنجشنبه، اول مردادماه، در مسجد امیرالمؤمنین امام علی (ع)، برگزار میشود.
در این محفل قرآنی، مهدی غلامنژاد، قاری بینالمللی کشورمان، آیاتی از کلامالله مجید را تلاوت خواهد کرد. همچنین حجتالاسلام والمسلمین سامان هادیپور، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس دینی، در سخنانی به تبیین جایگاه قرآن در سبک زندگی اسلامی و ضرورت تمسک به آموزههای وحی در جامعه امروز خواهد پرداخت.
از دیگر بخشهای این محفل، تلاوت دو قاری نوجوان، سیدعلی عبدالله و علی محمدی است که با هدف حمایت از استعدادهای قرآنی نسل نوجوان اجرا میشود. اجرای سرود از سوی گروه «مشکات الزهراء» نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده برای این محفل قرآنی است.
بر اساس اعلام مؤسسه قرآنی دارالتحفیظ القرآن الکریم، در پایان این محفل، به قید قرعه جوایزی به شرکتکنندگان اهدا خواهد شد تا ضمن ایجاد فضایی معنوی، زمینه حضور هرچه گستردهتر خانوادهها و نوجوانان در جلسات قرآنی فراهم شود.
مؤسسه دارالتحفیظ القرآن الکریم از تمامی فعالان، قاریان، حافظان، استادان، خانوادههای قرآنی و علاقهمندان به قرآن کریم دعوت کرده است با حضور در این محفل نورانی، در ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت پیوند جامعه با کلام وحی مشارکت کنند.