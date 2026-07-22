

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه درخراسان جنوبی در آستانه فرا رسیدن اربعین حسینی در دیدار با جمعی از مبلغان وروحانیان گفت: امام حسین (ع) همواره نسبت به سایر بزرگان دین ممتاز بوده، زیرا نجات دهنده بشر است.

آیت الله عبادی حضور میلیونی اقشار مختلف مردم از سراسر دنیا در اربعین حسینی را یک معجزه برشمرد وافزود: از سراسر عالم، شیعیان، اهل سنت و سایر ادیان مختلف در این راهپیمایی عظیم و گسترده شرکت می‌کنند و وظیفه ما در این کاروان بزرگ اربعین حسینی زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی (عج) است.

وی با اشاره به اینکه امروز اربعین حسینی برای همه مردم مسلمان جهان و آزادگان یک شاخص است، گفت: علاوه بر کسانی که در مسیر راه اربعین حسینی گام بر می‌دارند، جا ماندگان اربعین هم همواره دل در گرو آن حضرت دارند.