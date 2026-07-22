مدیرکل دفتر توانمندسازی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارزیابی و پایش روند ارائه خدمات پرستاری، از دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و مراکز درمانی وابسته به آن بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ خدیجه مرادبیگی در جریان این سفر، از بخش‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه اجرای استانداردهای حرفه‌ای، فرآیندهای مراقبتی و وضعیت نیروی انسانی این مرکز درمانی قرار گرفت.

در ادامه این سفر، جلسه شورای هماهنگی پرستاری دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، معاون درمان و مدیران حوزه پرستاری برگزار شد. در این نشست، گزارشی از عملکرد حوزه پرستاری دانشگاه، شامل دستاوردها، شاخص‌های تخصصی، برنامه‌های در حال اجرا، نیازها و چالش‌های موجود ارائه و درباره راهکارهای ارتقای خدمات پرستاری بحث و تبادل نظر شد.

بررسی میدانی مسائل و چالش‌های حوزه پرستاری از طریق گفت‌وگو با مدیران، مترون‌ها و کادر پرستاری نیز از دیگر برنامه‌های این سفر بود. در این دیدارها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای عملیاتی پرستاران برای بهبود کیفیت خدمات مراقبتی مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید، حسین اعلمی، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیز مدیرکل دفتر توانمندسازی معاونت پرستاری وزارت بهداشت را همراهی کرد.

هدف از این ارزیابی‌های میدانی، شناسایی ظرفیت‌های موجود، بررسی چالش‌ها و تدوین راهکارهای عملی برای ارتقای کیفیت خدمات پرستاری در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور عنوان شده است.