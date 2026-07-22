به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام تسلیت حجت‌الاسلام والمسلمین حمید‌رضا ارباب‌سلیمانی، معاون قرآنی وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی درگذشت والده مکرم شهیدان مظفر به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«الَّذینَ إِذا أَصابَتهُم مُصیبَةٌ قالوا إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعونَ»

خبر ارتحال بانوی مؤمنه، صبور و فداکار، مرحومه کوکب مظفر، مادر بزرگوار سه شهید والامقام، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

این مادر ارجمند که عمر خویش را با ایمان، صبر و وفاداری به آرمان‌های الهی سپری کرد، با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های خود در راه انقلاب اسلامی، الگویی روشن از ایثار و استقامت را به یادگار گذاشت.

وی که پیش از این، ستارگانش راه‌نشان ایثار و انقلاب شده بودند، اینک خود نیز به فضل الهی به فرزندان شهید و همسر انقلابی‌اش پیوسته و در جوار رحمت واسعه پروردگار آرام گرفته است.

خداوند متعال در کلام نورانی خود، صابران را بشارت داده و می‌فرماید: «وَبَشِّرِ الصّابِرینَ»؛ و بی‌شک مادران شهدا، مصداق بارزِ «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّابِرینَ» هستند که با ایستادگیِ خود، راه را برای آیندگان روشن نگاه داشتند.

اینجانب این ضایعه اندوهبار را به خاندان معزز مظفر، بستگان، آشنایان و تمامی ارادتمندان به فرهنگ ایثار و شهادت تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند سبحان برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه و همنشینی با اولیای الهی و فرزندان شهیدش، و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.

روحش شاد و راه شهیدان پررهرو باد.

حمیدرضا ارباب سلیمانی

معاون قرآنی وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت