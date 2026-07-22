پخش زنده
امروز: -
مجری طرح توسعه نیروگاههای خورشیدی توانیر گفت: توسعه این نیروگاهها به دلیل سرعت بالای احداث، هزینه سرمایهگذاری کمتر و عدم وابستگی به سوخت، یکی از مهمترین راهبردهای صنعت برق برای افزایش ظرفیت تولید و تأمین پایدار انرژی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، عبدالرضا حسینیمهر در پنل تخصصی توسعه مولدهای تجدیدپذیر انشعابی در صنایع، بخش کشاورزی و ساختمانها با تأکید بر نقش نیروگاههای خورشیدی انشعابی در رفع ناترازی برق کشور، اظهار کرد: ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور اکنون به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده که بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ مگاوات آن مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر است.
به گفته وی، در دولت چهاردهم روند توسعه این نیروگاهها شتاب گرفته و تنها در کمتر از دو سال، بیش از چهار هزار و ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهرهبرداری رسیده است.
مجری طرح توسعه نیروگاههای خورشیدی توانیر با اشاره به تقسیم وظایف میان ساتبا و توانیر، بیان کرد: مسئولیت سیاستگذاری، برنامهریزی و صدور مجوزهای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بر عهده ساتبا است و توانیر وظیفه بررسی ظرفیت میزبانی شبکه، توسعه زیرساختهای انتقال و توزیع، تأیید طرحهای اتصال، نظارت بر اجرای پروژهها و اتصال نیروگاهها به شبکه برق را بر عهده دارد.
حسینی مهر با بیان اینکه فرآیند اتصال نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس تسهیل شده است، افزود: به شرکتهای توزیع برق ابلاغ شده در صورت وجود ظرفیت مناسب در شبکه، درخواستهای احداث نیروگاههای خانگی و پشتبامی را بدون محدودیت بررسی و تأیید کنند.
مجری طرح توسعه نیروگاههای خورشیدی توانیر ادامه داد: در نیروگاههای با ظرفیت ۲۰ تا ۴۰۰ کیلووات اصلاح دستورالعملهای فنی امکان استفاده از ترانس هوایی را فراهم کرده که این اقدام بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان از هزینه اتصال هر پروژه میکاهد و انگیزه سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
وی بیان کرد: برای نیروگاههای بزرگتر نیز مطالعات فنی متناسب با ظرفیت پروژه انجام میشود تا اتصال آنها با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد و توسعه تجدیدپذیرها بدون ایجاد مشکل برای شبکه برق ادامه یابد.
حسینیمهر ظرفیت توسعه نیروگاههای خورشیدی پشتبامی را بسیار قابل توجه دانست و گفت: حدود ۲۰ میلیون واحد ساختمانی در کشور وجود دارد که اگر هر واحد تنها یک سامانه خورشیدی پنج کیلوواتی نصب کند، امکان ایجاد ظرفیتی نزدیک به ۱۰۰ هزار مگاوات برق خورشیدی فراهم خواهد شد.
مجری طرح توسعه نیروگاههای خورشیدی توانیر تصریح کرد: توسعه گسترده نیروگاههای پشتبامی باید همراه با ملاحظات فنی و حفظ پایداری شبکه باشد، زیرا تجربه کشورهای پیشرو نشان داده است که افزایش سریع این نیروگاهها بدون برنامهریزی مناسب میتواند چالشهایی در بهرهبرداری از شبکه ایجاد کند.
وی با اشاره به الزامات قانونی در حوزه ساختمان و دستگاههای اجرایی گفت: بر اساس اصلاح مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، از دیماه سال ۱۴۰۴ ساختمانهای جدید موظف خواهند بود بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند و این سهم بهتدریج افزایش خواهد یافت.
حسینیمهر با اشاره به مصوبه شورای عالی انرژی افزود: دستگاههای اجرایی باید تا پایان سال ۱۴۰۶ حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان از ابتدای سال ۱۴۰۷ به ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
مجری طرح توسعه نیروگاههای خورشیدی توانیر با تأکید بر حمایت صنعت برق از توسعه نیروگاههای خورشیدی انشعابی گفت: توانیر با همکاری ساتبا، شرکتهای توزیع و برقهای منطقهای در تلاش است با تسهیل فرآیندهای فنی و اداری، زمینه حضور گستردهتر مردم و بخش خصوصی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش پایداری شبکه برق کشور را فراهم کند.