شبکه ورزش امروز ساعت ۱۵، هفدهمین مرحله از رقابت‌های دوچرخه‌سواری توردوفرانس را به صورت زنده روی آنتن می‌برد و در سوی دیگر، فیلم سینمایی اکشن «استاد جدید هنر‌های رزمی» با مدیریت دوبلاژ علیرضا باشکندی برای پخش از شبکه نمایش آماده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش سیما امروز چهارشنبه ۳۱ تیر، مرحله هفدهم از مسابقات دوچرخه‌سواری «توردوفرانس» را با گزارشگری اختصاصی به صورت مستقیم پخش می‌کند.

این رقابت‌ها که از ۲۸ تیرماه آغاز شده، تا ۴ مردادماه ادامه دارد و علاقه‌مندان به ورزش‌های استقامتی می‌توانند این رویداد را ساعت ۱۵ از شبکه ورزش سیما دنبال کنند.

در بخش سینمایی نیز، فیلم اکشن و رزمی «استاد جدید هنر‌های رزمی» محصول ۲۰۲۲ هنگ‌کنگ، با مدیریت دوبلاژ علیرضا باشکندی و صداپیشگی ۲۹ تن از گویندگان واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما، برای پخش از شبکه نمایش آماده شده است.

داستان این اثر پیرامون کونگ‌فوکار جوانی است که والدین خود را در پی اختلافات میان شش مکتب رزمی از دست داده است.

او با تکمیل مهارت‌های افسانه‌ای خود، برای متحد کردن دوباره این مکاتب و شکست اشرار اقدام می‌کند.

این فیلم که با مضامینی همچون اتحاد، عدالت‌خواهی، وفاداری، اهمیت انتقال دانش و ایستادگی در برابر ظلم تولید شده، پس از طی مراحل ترجمه، ویراستاری و دوبلاژ، به زودی مهمان قاب شبکه نمایش خواهد بود.