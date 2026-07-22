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دوحادثه غرق شدن در رودخانه زاینده رود شهر زرین شهر و استخر کارگاهی در خوانسار جان یک جوان و یک دختر بچه را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: در این حادثه که روز گذشته در مسیر فلکه تختی به سمت سهراه سد و پس از پل خاکی رخ داد یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.
عابدی افزود: در این حادثه، یک جوان ۱۹ ساله که به علت آشنا نبودن به فنون شنا دچار غرقشدگی شده بود پس از احیای قلبی و ریوی، به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شد، اما در بیمارستان جان باخت.
وی گفت: همچنین روز گذشته حادثه غرق شدن در یک استخر کارگاهی در سه کیلومتری «جاده ویست» شهرستان خوانسار به مرکز اورژانس گزارش شد.
عابدی ادامه داد: در این حادثه تلخ، یک کودک ۱.۵ ساله دچار غرقشدگی شده بود که با امدادرسانی تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ کودک برای ادامه درمان به بیمارستان فاطمیه خوانسار منتقل شد.
وی با ابراز تأسف از وقوع این حوادث، بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در محیطهای آبی تأکید کرد و گفت: با توجه به گرمای هوا و افزایش گرایش به شنا، هموطنان عزیز باید از شنا کردن در رودخانهها، کانالهای آبیاری، سدها و استخرهای کشاورزی که فاقد استانداردهای ایمنی و نجاتغریق هستند، بهطور جدی خودداری کنند.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تاکید کرد: والدین نظارت ویژهای بر کودکان خردسال خود در نزدیکی منابع آبی، حتی استخرهای کوچک خانگی یا کارگاهی داشته باشند. کوچکترین غفلت در محیطهای آبی میتواند به حوادث جبرانناپذیری منجر شود.