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حدود ۲۴۰ هنرجوی هنرستانهای فنیوحرفهای و کاردانش مناطق ۱۷گانه استان چهارمحال و بختیاری با هم رقابت کردند.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزشوپرورش استان چهارمحال و بختیاری گفت: نخستین دوره المپیاد شایستگیمحور گفت: شرکت کنندگان در این آزمون بهصورت همزمان در ۱۴ رشته و هفت مرکز آزمون، دانش، مهارت و شایستگیهای خود را به رقابت گذاشتند.
خدادادی افزود: برگزیدگان این مرحله نیز به رقابتهای کشوری راه پیدا میکنند و برترینها فرصت حضور در رقابتهای بینالمللی را خواهند داشت.