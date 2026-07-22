به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان چهارمحال و بختیاری گفت: نخستین دوره المپیاد شایستگی‌محور گفت: شرکت کنندگان در این آزمون به‌صورت هم‌زمان در ۱۴ رشته و هفت مرکز آزمون، دانش، مهارت و شایستگی‌های خود را به رقابت گذاشتند.

خدادادی افزود: برگزیدگان این مرحله نیز به رقابت‌های کشوری راه پیدا می‌کنند و برترین‌ها فرصت حضور در رقابت‌های بین‌المللی را خواهند داشت.