به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خانه نمایش مهرگان مرداد ۱۴۰۵ را با اجرای ۹ اثر نمایشی در سه سالن خود آغاز می‌کند.

سالن شماره یک خانه نمایش مهرگان میزبان نمایش‌های «سه سانتی» به کارگردانی حسین میلانی در ژانر کمدی، «بزم پادشاه پروانه» به کارگردانی امیرحسین سرخیان با رویکرد دیجیتال، «شیش و بش» به کارگردانی عبدالرضا اکبری در گونه کمدی و «طبقه اضافی ۲» به کارگردانی سلکان سامنی با فضایی کمدی - اجتماعی است.

در سالن شماره ۲ نیز نمایش‌های «برلین» به کارگردانی متین فرهنگ در ژانر درام اجتماعی و «فقط خدا» به کارگردانی محمود رشیدی با رویکردی روان‌شناختی روی صحنه می‌روند.

همچنین سالن شماره سه خانه نمایش مهرگان میزبان نمایش «هملت قاتل» به کارگردانی مسعود طیبی با نگاهی اقتباسی به اثر شناخته‌شده ویلیام شکسپیر، «مِیِت» به کارگردانی سپهر واعظیان در ژانر تریلر روان‌شناختی و «اگر گربه را ببینم» به کارگردانی ارشیا پورهاشمیان ویژه مخاطبان کودک و نوجوان با فضایی کمدی - فانتزی خواهد بود.

خانه نمایش مهرگان در ادامه فعالیت‌های خود تلاش کرده است با میزبانی از آثار متنوع و فراهم‌کردن بستری برای حضور هنرمندان جوان و حرفه‌ای، سهمی در پویایی جریان تئاتر خصوصی کشور داشته باشد. برنامه مرداد این مجموعه نیز در همین راستا و با هدف گسترش ارتباط میان هنرمندان، گروه‌های نمایشی و مخاطبان تئاتر طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از زمان و ساعت اجراها، دریافت اطلاعات تکمیلی و تهیه بلیت نمایش‌های این مجموعه، به صفحه اختصاصی خانه نمایش مهرگان در تیوال مراجعه کنند.