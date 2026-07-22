رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس اعلام کرد: برای نخستین بار در کشور، ۹۵ درصد از مطالبات کلزاکاران استان فارس به‌صورت نقدی و کامل پرداخت شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، احد بهجت‌حقیقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس اعلام کرد: برای نخستین بار در کشور، ۹۵ درصد از مطالبات کلزاکاران استان فارس به‌صورت نقدی و کامل پرداخت شده است که این اقدام گامی بزرگ در جهت افزایش انگیزه تولیدکنندگان و پایداری تولید دانه‌های روغنی محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش سازمان جهاد کشاورزی، عملکرد کشت کلزا در سال زراعی جاری در فارس به شرح زیر بوده است:

سطح زیرکشت: ۴۲۹۵ هکتار آبی و ۲۵۰ هکتار دیم.

سطح برداشت نهایی: ۳۹۰۲ هکتار (ترکیبی از آبی و دیم).

حجم تولید کل: ۷۷۳۳ تن کلزا.

قیمت خرید تضمینی: ۱۱۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم.

۲. سازوکار توزیع و فروش محصول:

محصول تولید شده در استان با تفکیک زیر به مصرف‌کنندگان رسید:

۵۱۳۱ تن: خریداری شده توسط شرکت‌های روغنی و تعاون روستایی.

۲۰۰۰ تن: خریداری شده توسط بخش خصوصی.

۶۰۲ تن: توسط خود کشاورزان و خانوار‌های محلی جهت روغن‌کشی استفاده شد.

اهمیت راهبردی کشت کلزا در استان فارس:

رئیس جهاد کشاورزی فارس با اشاره به مزایای علمی و اقتصادی این محصول، دو دلیل اصلی برای توسعه کشت کلزا در استان برشمرد:

مدیریت منابع آبی و سازگاری با کم‌آبی: کلزا به دلیل نیاز آبی کمتر نسبت به سایر محصولات تابستانه و توانایی بهره‌گیری از رطوبت ذخیره شده در خاک، الگویی موفق برای مدیریت منابع آبی در شرایط اقلیمی فارس است.

بهبود سلامت خاک و کاهش واردات: از منظر کشاورزی، این گیاه در تناوب زراعی با گندم و جو، نقش اساسی در کاهش بیماری‌های خاک‌زی و مدیریت آفات ایفا می‌کند. همچنین، توسعه آن باعث کاهش وابستگی کشور به واردات روغن می‌شود