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رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس اعلام کرد: برای نخستین بار در کشور، ۹۵ درصد از مطالبات کلزاکاران استان فارس بهصورت نقدی و کامل پرداخت شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، احد بهجتحقیقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس اعلام کرد: برای نخستین بار در کشور، ۹۵ درصد از مطالبات کلزاکاران استان فارس بهصورت نقدی و کامل پرداخت شده است که این اقدام گامی بزرگ در جهت افزایش انگیزه تولیدکنندگان و پایداری تولید دانههای روغنی محسوب میشود.
بر اساس گزارش سازمان جهاد کشاورزی، عملکرد کشت کلزا در سال زراعی جاری در فارس به شرح زیر بوده است:
سطح زیرکشت: ۴۲۹۵ هکتار آبی و ۲۵۰ هکتار دیم.
سطح برداشت نهایی: ۳۹۰۲ هکتار (ترکیبی از آبی و دیم).
حجم تولید کل: ۷۷۳۳ تن کلزا.
قیمت خرید تضمینی: ۱۱۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم.
۲. سازوکار توزیع و فروش محصول:
محصول تولید شده در استان با تفکیک زیر به مصرفکنندگان رسید:
۵۱۳۱ تن: خریداری شده توسط شرکتهای روغنی و تعاون روستایی.
۲۰۰۰ تن: خریداری شده توسط بخش خصوصی.
۶۰۲ تن: توسط خود کشاورزان و خانوارهای محلی جهت روغنکشی استفاده شد.
اهمیت راهبردی کشت کلزا در استان فارس:
رئیس جهاد کشاورزی فارس با اشاره به مزایای علمی و اقتصادی این محصول، دو دلیل اصلی برای توسعه کشت کلزا در استان برشمرد:
مدیریت منابع آبی و سازگاری با کمآبی: کلزا به دلیل نیاز آبی کمتر نسبت به سایر محصولات تابستانه و توانایی بهرهگیری از رطوبت ذخیره شده در خاک، الگویی موفق برای مدیریت منابع آبی در شرایط اقلیمی فارس است.
بهبود سلامت خاک و کاهش واردات: از منظر کشاورزی، این گیاه در تناوب زراعی با گندم و جو، نقش اساسی در کاهش بیماریهای خاکزی و مدیریت آفات ایفا میکند. همچنین، توسعه آن باعث کاهش وابستگی کشور به واردات روغن میشود