به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با توصیه‌هایی بر رعایت موازین بهداشت فردی و محیطی در موکبها، ایستگاه‌های صلواتی و محل‌های اسکان زائران مراسم معنوی پیاده‌روی اربعین تاکید کرد.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به زائران توصیه کرد:افراد چند روز قبل از سفر اربعین، پیاده روی منظم داشته باشند، از کوله پشتی مناسب استفاده کرده و از حمل بار اضافی و سنگین پرهیز کنند، در فواصل زمانی منظم به خود استراحت داده و از مواجه طولانی با آفتاب خودداری کنند، به منظور حفظ و ارتقای سلامت خود، شستن صحیح و مکرر دست‌ها با آب و صابون یا شوینده‌های بر پایه الکل را رعایت کنند.

همچنین در طول پیاده روی مایعات کافی بنوشند و در هنگام حرکت از وارد کردن فشار به هم مسیران خود خودداری کنند، مسافران برای در امان ماندن از آفتاب و نور شدید خورشید از عینک آفتابی، کلاه لبه دار و پهن و کردم ضد آفتاب استفاده کنند و هنگام آلودگی هوا و وجود ریزگردها، دهان و بینی را با ماسک مناسب و یا پارچه خیس بپوشانند.

بنا بر توصیه این دانشگاه، اگر در طول راهپیمایی اربعین در مرکز جمعیت قرار گرفتید، این اقدامات را انجام دهید:انرژی خود را حفظ کرده، تلاش بیهوده نکنید تا راه را بشکافید، دستهایتان را جلوی سینه قرار دهید تا فضا و حفاظی بین قفسه سینه و پشت نفر جلویی ایجاد کند، تا در صورت افزایش فشار جمعیت نفستان دچار مشکل نشود.

اگر در کنارتان کسی روی زمین افتاد، بلافاصله کمک کنید از روی زمین بلند شود، زیرا ممکن است شما نیز تعادل خود را از دست داده و به زمین بیفتید، بهتر است افراد آسیب پذیر از جمله سالمندان و معلولان از حضور در مراسم اجتناب کنند و در صورت ضرورت با یک همراه در این مراسم شرکت کنند.