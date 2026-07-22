در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قم، تأمین ارز مورد نیاز واحد‌های صنعتی، جبران خسارت صنایع آسیب‌دیده، توسعه صادرات و تأمین برق پایدار برای بخش‌های تولیدی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از پیگیری تأمین ارز مورد نیاز واحد‌های صنعتی برای خرید ماشین‌آلات و حمایت از صادرات خبر داد و گفت: رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سهم استان از منابع ارزی در حال انجام است.

اکبر بهنام‌جو همچنین با اشاره به پیگیری جبران خسارت واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده، افزود: روند پرداخت تسهیلات و حمایت‌های دولتی از این واحد‌ها با جدیت دنبال می‌شود تا تولید و اشتغال در استان دچار وقفه نشود.

وی با تأکید بر حفظ استمرار تولید و صادرات در شرایط اقتصادی کنونی، از برنامه‌ریزی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با روسیه خبر داد و گفت: در ماه‌های آینده هیأتی اقتصادی از قم برای توسعه همکاری‌های تجاری به روسیه اعزام خواهد شد.

در این نشست، تأمین برق پایدار برای بخش‌های صنعت و کشاورزی، اصلاح برخی رویه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی و تعیین تکلیف تعهدات ارزی از دیگر محور‌های مطرح‌شده بود.

نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز بر حمایت از بخش خصوصی، تعیین تکلیف تعهدات ارزی، تأمین برق بخش کشاورزی و برنامه‌ریزی برای رفع ناترازی انرژی با توسعه انرژی‌های خورشیدی تأکید کردند.