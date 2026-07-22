مدیر حج و زیارت استان اردبیل گفت: تا امروز بیش از ۱۱ هزار نفر از استان برای حضور در سفر اربعین در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند که نشان‌دهنده استقبال گسترده زائران از این همایش عظیم معنوی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ابراهیم احدی، مدیر حج و زیارت استان اردبیل، اظهار کرد: تا امروز، بیش از ۱۱ هزار نفر از استان اردبیل برای حضور در سفر اربعین حسینی در سامانه اینترنتی سماح ثبت‌نام کرده‌اند که نشان‌دهنده استقبال گسترده زائران استان از این همایش عظیم معنوی است.

وی همچنین گفت: از میان زائران ثبت‌نام‌شده، ۹۱ درصد مرز مهران و ۷ درصد مرز خسروی را برای تردد انتخاب کرده‌اند و مابقی نیز از سایر مرز‌ها برای ورود به عراق استفاده خواهند کرد.

مدیر حج و زیارت استان اردبیل افزود: ثبت‌نام در سامانه سماح، شرط اصلی بهره‌مندی از خدمات ارزی، بیمه، درمانی و راهنمایان در داخل خاک عراق محسوب می‌شود و از زائران خواسته می‌شود هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام قطعی اقدام کنند.

احدی در پایان تأکید کرد: تمهیدات لازم برای اعزام و خدمات‌رسانی به زائران اربعین در استان اندیشیده شده است و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب، شاهد سفری ایمن و بدون دغدغه برای عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.

به گفته احدی مدیر حج و زیارت استان تا صبح امروز، 11 هزارو 518 نفر هم از استانِ اردبیل، برای حضور در سفرِ اربعین، در این سامانه اینترنتیِ ثبت نام کرده اند. سازمان هواپیماییِ کشور هم از آغاز فروش بلیت پروازهای اربعین از فردا چهارشنبه ۳۱ تیر خبرداد.