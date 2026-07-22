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استاندار آذربایجانغربی گفت: پس از افتخارآفرینی و حماسه سازی مردم و رزمندگان در این روزهای سرنوشتساز، مسئولیت مدیران در تکریم اربابرجوع و ارائه خدمات مطلوب بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی با تجلیل از حضور حماسهآفرین مردم در دفاع از کشور طی جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، گفت: ملت ایران با نمایش وحدت، وفاداری و ایستادگی، برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار این سرزمین افزودند.
رضا رحمانی امروز در نشست شورای راهبری تحول اداری استان که همزمان با رونمایی از سامانه «فواد ۱۲۸» برگزار شد، افزود: مردم و رزمندگان در این روزهای سرنوشتساز، حماسهای ماندگار آفریدند که برای همیشه در حافظه تاریخی کشور ثبت خواهد شد و پس از این حضور افتخارآفرین، مسئولیت مدیران در تکریم اربابرجوع و ارائه خدمات مطلوب بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
وی همچنین با بیان اینکه تکریم مردم و رسیدگی به مطالبات آنان از آموزههای اصیل دینی و انقلابی است، خاطرنشان کرد: تقویت ارتباط مستقیم مردم با دولت، شفافسازی اقدامات و افزایش رضایتمندی عمومی از مهمترین رویکردهای مدیریت استان به شمار میرود.
استاندار آذربایجانغربی به رفع مشکلات مردم در تعاونیهای مسکن استان نیز اشاره کرده و افزود: با برگزاری نشستهای مستمر و پیگیریهای هدفمند، در کمتر از یک سال مشکلات ۳۶ تعاونی از مجموع ۴۰ تعاونی دارای مشکل تعیین تکلیف و برطرف شده است.
رحمانی همچنین برگزاری منظم ملاقاتهای مردمی در دستگاههای اجرایی را از برنامههای ثابت مدیریت استان دانسته و اضافه کرد: تمامی دستگاههای اجرایی روزهای چهارشنبه میزبان شهروندان هستند و نحوه اجرای این برنامهها نیز بهصورت مستمر مورد بازرسی و ارزیابی قرار میگیرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت ایجاد انگیزه در میان کارکنان دستگاههای اجرایی، افزود: در کنار سازوکارهای نظارتی، بهرهگیری از مشوقها و توجه به مطالبات کارکنان نیز ضرورتی اجتنابناپذیر است و مدیران باید با نگاه حمایتی، زمینه ارتقای بهرهوری و کیفیت خدماترسانی را فراهم کنند.