استاندار آذربایجان‌غربی گفت: پس از افتخارآفرینی و حماسه سازی مردم و رزمندگان در این روز‌های سرنوشت‌ساز، مسئولیت مدیران در تکریم ارباب‌رجوع و ارائه خدمات مطلوب بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

استاندارآذربایجان غربی: خدمت صادقانه به مردم، ادامه راه ایثار و همبستگی ملی است

استاندارآذربایجان غربی: خدمت صادقانه به مردم، ادامه راه ایثار و همبستگی ملی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تجلیل از حضور حماسه‌آفرین مردم در دفاع از کشور طی جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، گفت: ملت ایران با نمایش وحدت، وفاداری و ایستادگی، برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار این سرزمین افزودند.

رضا رحمانی امروز در نشست شورای راهبری تحول اداری استان که همزمان با رونمایی از سامانه «فواد ۱۲۸» برگزار شد، افزود: مردم و رزمندگان در این روز‌های سرنوشت‌ساز، حماسه‌ای ماندگار آفریدند که برای همیشه در حافظه تاریخی کشور ثبت خواهد شد و پس از این حضور افتخارآفرین، مسئولیت مدیران در تکریم ارباب‌رجوع و ارائه خدمات مطلوب بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

وی همچنین با بیان اینکه تکریم مردم و رسیدگی به مطالبات آنان از آموزه‌های اصیل دینی و انقلابی است، خاطرنشان کرد: تقویت ارتباط مستقیم مردم با دولت، شفاف‌سازی اقدامات و افزایش رضایت‌مندی عمومی از مهم‌ترین رویکرد‌های مدیریت استان به شمار می‌رود.

استاندار آذربایجان‌غربی به رفع مشکلات مردم در تعاونی‌های مسکن استان نیز اشاره کرده و افزود: با برگزاری نشست‌های مستمر و پیگیری‌های هدفمند، در کمتر از یک سال مشکلات ۳۶ تعاونی از مجموع ۴۰ تعاونی دارای مشکل تعیین تکلیف و برطرف شده است.

رحمانی همچنین برگزاری منظم ملاقات‌های مردمی در دستگاه‌های اجرایی را از برنامه‌های ثابت مدیریت استان دانسته و اضافه کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی روز‌های چهارشنبه میزبان شهروندان هستند و نحوه اجرای این برنامه‌ها نیز به‌صورت مستمر مورد بازرسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ایجاد انگیزه در میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی، افزود: در کنار سازوکار‌های نظارتی، بهره‌گیری از مشوق‌ها و توجه به مطالبات کارکنان نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و مدیران باید با نگاه حمایتی، زمینه ارتقای بهره‌وری و کیفیت خدمات‌رسانی را فراهم کنند.