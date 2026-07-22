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همزمان با برنامههای تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و افزایش حضور اعضا در مراکز فرهنگیهنری، فهرست ۶۰ عنوان از پرامانتترین کتابهای دو ماه خرداد و تیر منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این فهرست ۶۰ عنوانی، اسامی ۵۱ کتاب از آثار تولید شده انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان و سه عنوان از انتشارات «افق»، دو عنوان از نشر «شهر قلم»، یک عنوان از ناشرهای «درخت سدره»، «دفتر نشر فرهنگ اسلامی»، «امید مهر» و «هزار برگ» به چشم میخورد.
در این فهرست برگرفته از سامانه کتابداری کانون، کتاب «کبوتر باید به مدرسه برود» و «کبوتر ساندویچ پیدا میکند» نوشته مو ویلمز هر دو از انتشارات کانون پرورش فکری به ترتیب با ۳۳۸۴ و ۳۳۵۷ بار امانت، «بهترین خانه دنیا» نوشته زینب علیزادهلوشابی از انتشارات درخت سدره با ۳۳۳۲، «لینالونا» نوشته کلر ژوبرت از دفتر نشر فرهنگ اسلامی با ۳۱۸۱، «آدم کوچولوی گرسنه» به نویسندگی پیر دلی با ۲۴۳۹، «گوسفندی که عصبانی بود خیلی عصبانی» نوشته ژوزف تئوبالد با ۲۴۲۹، «بجو بجو هیولای کتابخوار» به نویسندگی، اما یارلت با ۲۳۶۹، «غازی که نمیخواست غاز باشد» اثر پیتر هوراچک با ۲۳۵۰، «جای من اینجاست» اثر اعظم بزرگی با ۲۲۴۴ همه از انتشارات کانون پرورش فکری و «دروازه مردگان ۱» (قبرستان عمودی) نوشته حمیدرضا شاهآبادی از نشر افق با ۲۲۳۸ بار امانت در رتبه اول تا دهم قرار دارند.
همچنین در ادامه این فهرست کتابهای «کلوچههای خدا» نوشته کلر ژوبرت از انتشارات کانون پرورش فکری با ۲۲۰۸ بار امانت، «سرزمین مردهها و زندهها» نوشته طاهره ایبد از نشر شهر قلم با ۲۱۸۷ و هشت کتاب دیگر کانون پرورش فکری شامل «بچهی همه» به نویسندگی آناهیتا تیموریان با ۲۱۳۳، «این پسر چهقدر کتاب میخورد!» اثر اولیور جفرز با ۲۰۸۷، «ماجرای موشی ۱» نوشته کتایون آذرپی با ۲۰۷۱، «خفاش دیوانه» به نویسندگی جین ویلیس با ۱۹۹۴، «قصههای کوتی کوتی» نوشته فرهاد حسنزاده با ۱۹۸۷، «جزیرهی بیتربیتها» اثر شهرام شفیعی با ۱۹۸۰، «این همه تلق و ملق» نوشته سرور کتبی با ۱۹۵۸ و «دعای موش کوچولو» اثر کلر ژوبرت با ۱۹۱۰ بار امانت، به چشم میخورد.
در ادامه این فهرست ۶۰ عنوانی، ۴۰ کتاب دیگر قرار دارد که آخرین آنها، کتاب «خانهی موشی» نوشتهی جعفر توزندهجانی، از انتشارات هزار برگ در دو ماه اخیر ۱۵۵۰ بار به امانت رفته است.
کانون پرورش فکری دارای نزدیک به ۱۰۵۲ مرکز فرهنگی هنری ثابت، سیار شهری و روستایی و کتابخانه پستی در سراسر کشور است که از دیرباز وظیفه اصلی آن ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان بوده است.