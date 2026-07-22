سینما‌ها در یک هفته گذشته در ۱۵ هزار و ۴۸۷ نوبت نمایش، ۳۱۳ هزار و ۹۲۱ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۴۳ میلیارد تومانی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام سامانه سمفا، سینماها در هفته گذشته در ۱۵ هزار و ۴۸۷ نوبت نمایش، ۳۱۳ هزار و ۹۲۱ مخاطب داشتند و به فروش حدود ۴۳ میلیارد تومانی دست یافتند که حدود ۳۰ میلیارد تومان نسبت به هفته پیش افزایش پیدا کرده است.

فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد و با فروش ۱۳۸ هزار و ۶۸۵ بلیت به فروش ۱۹ میلیارد و ۵۹۹ میلیون تومانی رسید. امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته آ پناهی ها، بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی، سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می دهند.

همچنین فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۱۰۴ هزار و ۶۷ بلیت به فروش ۱۴ میلیارد و ۶۷۷ میلیون تومانی دست یافته است.

«زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است … . بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی‌حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل می‌دهند.

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«ماجراجویی در جزیره جیمز باند»: ۱۰۵ میلیارد و ۹۵۹ میلیون تومان

«آنتیک»: ۵۶ میلیارد و ۹۱۳ میلیون تومان

«تهران کنارت»: ۵۱ میلیارد و ۵۶۶ میلیون تومان

«استخر»: ۱۹ میلیارد و ۶۸۶ میلیون تومان

«تاکسیدرمی»: ۱۶ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان

«زنده شور»: ۱۴ میلیارد و ۷۷۱ میلیون تومان

«سفر به لیمونیا»: ۹ میلیارد و ۷۶۲ میلیون تومان

«خواب نما»: ۲ میلیارد و ۷۸۳ میلیون تومان

«قمارباز»: یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان

«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۵۰۷ میلیون تومان

«خط نجات»: یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون تومان

«لباس شخصی»: ۷۲۹ میلیون تومان

«شمشیر و اندوه»: ۱۷۱ میلیون تومان

«نبرد با خرچنگ»: ۵ میلیون تومان