شرکت توزیع نیروی برق شیراز از موفقیت در شناسایی و جمع‌آوری ۱۳ هزار و ۶۱۹ مورد برق غیرمجاز و دستکاری کنتور از ابتدای امسال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مدیر عامل این شرکت، اعلام کرد که در پی اجرای «طرح مهتاب»، بیش از ۴۳.۷۹ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی احصا شده است.

احمد رضا خسروی، جزئیات و آمار‌های کلیدی طرح مهتابرا تشریح کرد:

۱. اصلاح تجهیزات و مدیریت کنتورها:

علاوه بر شناسایی موارد غیرمجاز، اقدامات گسترده‌ای در جهت اصلاح زیرساخت‌های اندازه‌گیری انجام شده است:

تعویض کنتور: ۱۰ هزار و ۲۲۸ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد که منجر به احصای ۷.۲۵ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی شد.

نصب و ساماندهی: هزار و ۴۳۹ دستگاه شمارشگر جدید نصب شده و ۸ هزار و ۶۹۸ دستگاه دیگر در صف نصب قرار دارد.

قانونی‌سازی: ۲ هزار و ۲۶۱ مورد از انشعاب‌های غیرمجاز، پس از طی مراحل قانونی، به انشعاب‌های رسمی تبدیل شدند.

۲. نظارت بر بخش کشاورزی و اماکن عمومی:

طرح مهتاب فراتر از محدوده شهری، بر بخش‌های حساس نیز نظارت داشته است:

چاه‌های کشاورزی: ۷۸۲ مورد بازدید از چاه‌های غیرمجاز انجام شده و ۱۷ هزار و ۹۵۰ مورد تست و بازرسی چاه‌های آب مشترکان در دستور کار قرار گرفته است.

اماکن مذهبی: ۷۱۲ مورد تست لوازم مصرفی در مساجد و مراکز مذهبی برای شناسایی مصرف‌های نامتعارف انجام شد.

روشنایی معابر: ۲ هزار و ۱۳۲ مورد بازدید در زمینه مدیریت بار روشنایی معابر جهت کاهش بار شبکه صورت گرفت.

۳. مدیریت بار و پایداری شبکه:

به منظور کنترل مصرف و حفظ پایداری شبکه، ۳ هزار و ۲۱۷ مورد فیوز محدودکننده نصب شده است که نقش مهمی در مدیریت بار مشترکان ایفا می‌کند.

هدف از اجرای طرح:

احمد رضا خسروی تأکید کرد که «طرح مهتاب» صرفاً یک برنامه تنبیهی برای شناسایی تخلفات نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ برای حفاظت از سرمایه‌های ملی، کاهش تلفات شبکه، ساماندهی مصرف و فراهم کردن امکان بهره‌مندی عادلانه و پایدار از انرژی برق برای تمامی مشترکان قانونمند است.