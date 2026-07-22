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رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ماسال از اجرای طرح سراسری مایه کوبی در جمعیت دامی این شهرستان علیه بیماری مشترک بروسلوز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ماسال با تأکید بر اهمیت کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام گفت: بیماری بروسلوز از مهمترین بیماریهای قابل انتقال به انسان است که کنترل آن نیازمند همکاری جدی دامداران و انجام مایه کوبی بهموقع در گلههاست.
اردلان زکیانی با اشاره به اقدامات انجامشده در شهرستان ماسال گفت: در راستای حفظ سرمایههای دامی و ارتقای سطح بهداشت عمومی جامعه، طرح مایه کوبی علیه این بیماری با جدیت در حال اجراست و تاکنون ۲ هزار و ۹۴۰ رأس دام سبک و ۵ هزار و ۵۷۰ رأس دام سنگین در مناطق مختلف شهرستان علیه این بیماری مایه کوبی شدند.
وی ضمن دعوت از تمامی دامداران برای مشارکت فعال در این طرح، افزود: از آنجایی که مایه کوبی تنها راه مؤثر در پیشگیری از خسارات اقتصادی و شیوع این بیماری در جمعیت دامی است، از دامدارانی که تاکنون موفق به انجام مایه کوبی دامهای خود نشدهاند تقاضا میشود برای برنامهریزی و هماهنگیهای لازم، از طریق دهیاریها، نمایندگان دامداران منطقه و یا با مراجعه مستقیم به اداره دامپزشکی شهرستان اقدام کنند.