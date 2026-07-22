مدیرکل حج و زیارت آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم آمادگی زائران برای تشرف به سرزمین وحی، حداقل اعتبار مورد نیاز گذرنامه‌های متقاضیان حج تمتع سال ۱۴۰۶ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شاهین مطیع حق شناس افزود: عملیات حج تمتع سال ۱۴۰۶ از اواخر فروردین ماه سال آینده اوایل ماه ذی القعده آغاز و در اواسط خرداد ماه پایان خواهد یافت.

مدیرکل حج و زیارت آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: زمان نام نویسی قطعی و انتشار لیست کاروان ها از طریق پایگاه خبری سازمان حج و زیارت به نشانی ir.haj.www و کانال رسمی «با زائران حج ۱۴۰۶» در پیام رسان های بله و روبیکا به شناسه ۱۴۰۶iram_ir_haj @ اعلام می شود.

وی در ادامه گفت: همزمان با سراسر کشور و طبق برنامه زمانبندی افرادی که در کاروان های حج سال ۱۴۰۵ نام نویسی کرده اما موفق به تشرف نشده بودند باید از ساعت ۱۰ صبح ۲۱ تیرماه سالجاری، تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۳۰، دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۵/۰۴/۲ باید به سامانه « حج من» مراجعه کرده و اعلام آمادگی می کردند.

او اضافه کرد: همچنین دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ 30 دی ماه 1386 از ساعت ۱۰ صبح تاریخ 31 تیرماه 1405 به سامانه «حج من» مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام برای حج تمتع سال آینده اعلام آمادگی کنند.

حق شناس خاطرنشان کرد: در صورتی که افراد فوق در زمان مقرر نسبت به ثبت اعلام آمادگی اقدام نکنند به منظور تکمیل ظرفیت های موجود، از متقاضیان اولویت های بعدی برای ادامه فرآیند دعوت می شود.

وی اظهارکرد: دارندگان قبوض حج تمتع، می توانند با مراجعه به سامانه «حج من» سازمان حج و زیارت به نشانی ir.haj.my://https نسبت به تکمیل یا به روزرسانی اطلاعات شخصی و همچنین اطلاعات حساب بانکی خود اقدام کنند. و سپس با ورود به سامانه «حج من» از بخش حج تمتع، گزینه اعلام آمادگی را انتخاب و مراحل ثبت خود را برای تشرف به حج تمتع اعلام کنند.

مدیرکل حج و زیارت آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین افرادی که در سالهای ذکر شده ثبت نام کرده اند پس از مطالعه دقیق ضوابط پزشکی حج و تکمیل فرم خوداظهاری، اطلاعات ثبت شده را تأیید کنند.

وی افزود: با عنایت به وجود تعداد محدودی از متقاضیان حج تمتع سال ۱۳۹۹ که هزینه های مربوطه را در همان سال پرداخت کرده اند، اما تاکنون موفق به تشرف نشده و انصراف نیز نداده اند؛ این گروه نیازی به شرکت در مرحله اعلام آمادگی ندارند و همزمان با آغاز ثبت نام قطعی و در صورت تایید استطاعت پزشکی، به صورت مستقیم امکان نام نویسی در کاروانها را خواهند داشت.

حق شناس بیان کرد: مرحله و فرآیند مراجعه به پزشک معتمد پس از ثبت اعلام آمادگی و تکمیل فرم خوداظهاری، مشخصات پزشک معتمد ( پزشک مورد تأیید مرکز پزشکی حج و زیارت) به همراه فهرست مدارک و آزمایش های مورد نیاز، از طریق پیامک برای متقاضی ارسال خواهد شد.

وی افزود: از متقاضیان درخواست می شود حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از اطلاع رسانی و دریافت پیامک شخصاً با همراه داشتن کارت ملی، مدارک و مستندات عنوان شده به پزشک معتمد مراجعه کنند.

حق شناس خاطرنشان کرد: مرکز پزشکی حج و زیارت نیز حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پس از انجام معاینات، نتیجه را در سامانه ثبت خواهد کرد. همچنین در مواردی که متقاضی نیازمند انجام مشاوره های تخصصی یا ارجاع به کمیسیون پزشکی باشد، نتیجه نهایی حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز تعیین و اعلام می شود.

مدیرکل حج و زیارت آذربایجان غربی افزود: برای کلیه بانوان متاهل متقاضی کمتر از ۵۰ سال آزمایش های Cr, FBS, CBC و بتا HCG و برای متقاضیان با سن ۵۰ سال و بالاتر آزمایش های HbA۱c , Cr, FBS, CBC , CX Ray و EKG انجام می گیرد.

حق شناس ادامه داد: برای مرحله پیش ثبت نام و پرداخت مبلغ علی الحساب با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه نهایی سفر حج تمتع به صورت ارزی است و تعیین نرخ ارز مربوطه منوط به تصویب و اعلام از سوی مراجع ذیصالح است، میزان هزینه علی الحساب پیش ثبت نام پس از تعیین و تصویب، متعاقباً از سوی سازمان حج و زیارت اطلاع رسانی می شود.

وی ادامه داد: پس از اعلام مبلغ علی الحساب پیش ثبت نام، متقاضیانی که از نظر استطاعت جسمانی مورد تأیید قرار گرفته و مراحل معاینات پزشکی را با موفقیت طی کرده اند، می توانند با مراجعه مجدد به سامانه «حج من» به نشانی: ir.haj.my://https ضمن مطالعه دقیق قرارداد الکترونیکی فیمابین سازمان حج و زیارت و زائر، نسبت به تأیید مفاد قرارداد و ثبت امضای الکترونیکی اقدام نمایند.

حق شناس افزود: در ادامه پرداخت مبلغ علی الحساب اعلام شده و بخش نخست هزینه سفر با احتساب مبلغ قبض ثبت نام اولیه و سود متعلق به آن از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سازمان حج و زیارت انجام خواهد شد تا پیش ثبت نام متقاضی قطعی شده و امکان ورود به مرحله ثبت نام نهایی فراهم شود.

مدیرکل حج و زیارت آذربایجان غربی ادامه داد: متقاضیانی که مراحل پیش ثبت نام را با موفقیت طی کرده اند پس از اعلام فهرست کاروانها می توانند نسبت به انتخاب کاروان مورد نظر خود اقدام کنند. در این مرحله با پرداخت باقیمانده هزینه سفر بخش دوم هزینه ثبت نام نهایی آنان قطعی می شود.

وی اظهارکرد: با توجه به اینکه تأیید استطاعت جسمانی، از شرایط اصلی تشرف به سفر حج محسوب می شود پس از مرحله اعلام آمادگی، متقاضی برای ادامه فرآیند و انجام معاینات پزشکی حداکثر ۷۲ ساعت فرصت مراجعه به پزشک معتمد را دارد و عدم مراجعه در مهلت مقرر، انصراف از پیش ثبت نام تلقی شده و ظرفیت مربوطه به متقاضیان جدید اختصاص می یابد.

حق شناس افزود: قطعی شدن پیش ثبت نام منوط به طی کردن مراحل اعلام آمادگی، مراجعه به پزشک معتمد، تأیید پزشکی و واریز وجه علی الحساب اولیه پس از اعلام زمان و مبلغ آن خواهد بود.

وی اظهار کرد: تأکید می شود متقاضیانی که در کاروان های حج سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده اما موفق به تشرف نشده اند صرفاً در هفته نخست پس از فراخوان، اولویت مراجعه برای اعلام آمادگی تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ را خواهند داشت و پس از آن، سامانه مطابق جدول زمانبندی برای اعلام آمادگی سایر اولویت ها فعال خواهد شد.