به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

شامگاه شهادت کریم اهل‌بیت، حضرت امام حسن مجتبی (علیه‌السلام)، یادآور یکی از ژرف‌ترین سنت‌های جاری در تاریخ امت اسلامی است. آنجا که جبهه باطل، هرگاه از غلبه بر حقیقت و درهم شکستن اراده اهل ایمان مأیوس می‌شود، آماج دشمنی خویش را از صاحبان رسالت به سوی پیکره امت معطوف می‌سازد. از این منظر، پیوند مدینه و میناب، پیوند دو مقطع تاریخی با یک حقیقت واحد است که نشان می‌دهد منطق استکبار تاریخی و نظام سلطه کنونی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و کودکش، در گذر زمان تغییر نکرده است. همان منطقی که روزگاری با تحمیل غربت و مظلومیت بر کریم اهل‌بیت (علیه‌السلام)، امت اسلامی را نشانه رفت، امروز با هدف قرار دادن عامدانه دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، می‌کوشد چراغ امید، علم و حیات را در این سرزمین خاموش سازد. غافل از آنکه خون این شهیدان، همچون همه خون‌های مطهری که در مسیر عزت و استقلال بر زمین جاری شده‌اند، عامل بقای ملت‌ها و استحکام جبهه حق خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تسلیت شهادت حضرت امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، از ملت مؤمن، بصیر و ولایت‌مدار ایران اسلامی دعوت می‌نماید تا در امتداد و استمرار اجتماعات سراسری امشب، با حضوری گسترده، منسجم و باشکوه در آیین‌های سوگواری کریم اهل‌بیت (علیه‌السلام)، نسبت به مقام شامخ دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب ادای احترام کرده و بار دیگر پیوند ناگسستنی خویش با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و جبهه جهانی مقاومت را به نمایش بگذارند و ضمن اعلام حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح سلحشور، جان‌برکف و مدافع عزت و امنیت جمهوری اسلامی ایران، جنایات هولناک نظام سلطه، آمریکای جنایتکار و کودک‌کش را با صدایی واحد و رسا محکوم و بر استمرار راه مقاومت تا تحقق کامل عدالت و زوال جبهه استکبار تأکید نمایند.