به گزارش خبرگزاری صداو سیما، شاخص کل بورس در پایان معاملات چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ با کاهش حدود ۳ هزار واحدی و ۰.۰۷ درصدی، در سطح ۴ میلیون و ۸۸۳ هزار واحد ایستاد.

شاخص کل هم‌وزن، اما با افزایش بیش از ۹ هزار واحدی و ۰.۷ درصدی به محدوده‌ی یک میلیون و ۳۶۵ هزار واحد رسید.

بررسی نقدینگی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۶ هزار میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های محصولات دارویی و فرآورده‌های نفتی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید.