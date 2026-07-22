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بیش از ۶۰ درصد نمادهای بازار سرمایه معادل حدود ۳۹۹ نماد در آخرین روز معاملاتی هفته در محدودهی مثبت معامله شدند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، شاخص کل بورس در پایان معاملات چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ با کاهش حدود ۳ هزار واحدی و ۰.۰۷ درصدی، در سطح ۴ میلیون و ۸۸۳ هزار واحد ایستاد.
شاخص کل هموزن، اما با افزایش بیش از ۹ هزار واحدی و ۰.۷ درصدی به محدودهی یک میلیون و ۳۶۵ هزار واحد رسید.
بررسی نقدینگیها نشان میدهد بیش از ۶ هزار میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای محصولات دارویی و فرآوردههای نفتی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید.